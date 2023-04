Quatre enfants ont été tués, ce mercredi matin, lors d’une attaque à l’arme blanche dans une crèche à Blumenau, dans le sud du Brésil, a annoncé une source gouvernementale. Les meurtres auraient été commis avec une petite hache, d’après plusieurs médias. « Un individu est entré dans l’école avec une arme blanche et a tué quatre enfants. Il y a également quatre blessés », a expliqué cette source du gouvernement local de l’état brésilien de Santa Catarina. Les victimes, trois garçons et une fille, étaient âgées de 4 à 7 ans, selon le site d’informations G1.

« C’est avec une énorme tristesse que j’ai été informé qu’un assassin avait fait intrusion dans la crèche privée Cantinho do Bom Pastor, à Blumenau, et attaqué des enfants et des employés », a déclaré pour sa part le gouverneur, Jorginho Mello, dans un communiqué. La police militaire a annoncé par ailleurs que le suspect, un homme de 25 ans, s’était rendu aux autorités et avait été placé en détention. La mairie de Blumenau a décrété un deuil officiel de trente jours et a annulé les cours de toutes les écoles municipales mercredi.

Multiplication des attaques dans des écoles

Parmi les blessés, deux petites filles de 5 ans et deux garçons, de 3 et 5 ans, tous « dans un état stable », a indiqué l’hôpital local Santo Antonio à l’AFP. Dans un témoignage au site du quotidien Folha de S. Paulo, une employée de la crèche dit avoir fermé à clé la salle où se trouvaient les bébés pour les protéger de l’assaillant.

Cette nouvelle attaque dans un établissement scolaire a suscité une vive émotion dans tout le Brésil. Le président, Luiz Inacio Lula da Silva, a aussitôt envoyé un message de condoléances aux familles, condamnant cet acte « monstrueux ». « Il n’y a pas de plus grande douleur pour une famille que de perdre des enfants, ou petits-enfants, surtout lors d’un acte de violence contre des enfants innocents et sans défense. Mes condoléances aux familles », a-t-il tweeté.

Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor. — Lula (@LulaOficial) April 5, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Les attaques dans des écoles se sont multipliées au Brésil ces dernières années. En novembre, un adolescent de 16 ans a tué quatre personnes dans deux écoles à Aracruz, dans l’état d’Espirito Santo (Sud-Est). La semaine dernière, une enseignante de 71 ans a été tuée à coups de couteau par une élève à Sao Paulo (Sud-Est), ville la plus peuplée et capitale économique du Brésil.