La vague de soutien international à Lula ne faiblit pas. Au lendemain de l’attaque des lieux de pouvoir au Brésil par des partisans de Jair Bolsonaro, les trois chefs d’Etat de l’Amérique du Nord ont publié un communiqué commun. Joe Biden, son homologue mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador et le Premier ministre canadien Justin Trudeau ont assuré le président Lula de leur soutien. « Le Canada, le Mexique et les Etats-Unis condamnent les attaques du 8 janvier contre la démocratie brésilienne et contre un transfert pacifique du pouvoir », selon ce texte diffusé par la Maison-Blanche.









« Nous sommes aux côtés du Brésil pendant qu’il défend ses institutions démocratiques » et « nous sommes impatients de travailler avec le président Lula afin d’obtenir des résultats pour nos pays, pour le continent américain et au-delà », ajoutent les trois dirigeants, qui se retrouvent à Mexico lundi et mardi pour une rencontre diplomatique. « Nos gouvernements soutiennent l’expression libre de la volonté du peuple brésilien », écrivent-ils encore.

Lula de retour au travail

Le président Lula a « repris le travail au Palais du Planalto » lundi, tandis que les sanctions et arrestations pleuvent au lendemain des invasions de trois lieux de pouvoir emblématiques de Brasilia par des hordes de bolsonaristes.

Ces événements ont évidemment un écho tout particulier pour Joe Biden, et pour les Américains en général. Il y a deux ans presque jour pour jour, des partisans déchaînés d’un autre président défait, Donald Trump, avaient pris d’assaut le Capitole à Washington pour tenter d’empêcher la certification du président démocrate.