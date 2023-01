Bonsoir à toutes et à tous. Alors que le chaos règne dans la capitale brésilienne, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner, tout au long de la nuit, les dernières informations en provenance du Brésil. Dimanche, une véritable marée humaine de manifestants vêtus de jaune et vert a pris d’assaut et saccagé les principaux lieux de pouvoir du pays à Brasilia. Les forces de l’ordre ont été complètement débordées par ces partisans de Jair Bolsonaro. Ces événements rappellent l’invasion du Capitole à Washington par des partisans de l’ex-président Donald Trump, en janvier 2021.