Comment ne pas faire le lien avec l’invasion, il y a presque deux ans jour pour jour, du Capitole par des militants trumpistes endurcis ? Ce dimanche, des centaines de partisans de l’ancien président brésilien, Jair Bolsonaro, ont envahi le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême à Brasilia. Si le président Lula était au même moment en déplacement dans une ville de l’est de Sao Paulo, les images restent néanmoins impressionnantes. Et le message des bolsonaristes limpide : ils ne comptent pas baisser les bras, malgré son investiture la semaine dernière.

Que s’est-il passé ?

La zone près de la Place des trois pouvoirs, où se côtoient le Palais présidentiel de Planalto, la Cour suprême et le Congrès, avait été bouclée par les autorités, mais les bolsonaristes sont parvenus à rompre les cordons de sécurité. Les policiers, qui semblaient complètement débordés, ont tenté, en vain, de les repousser avec du gaz lacrymogène et des grenades assourdissantes. Sur certaines vidéos, on aperçoit les forces de l’ordre violemment pris à partie par la foule, contraints de reculer face à des militants déchaînés. Un agent de la police montée a notamment été désarçonné puis frappé à terre par des assaillants armés de bâtons.

Les premières images laissent présager des dégâts considérables dans ces bâtiments qui sont des trésors de l’architecture moderne et regorgent d’œuvres d’art. Sur les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on y aperçoit du mobilier détérioré, des vitres brisées, des bureaux saccagés… Selon la chaîne CNN, des manifestants ont, par exemple, mis le feu au tapis d’un salon du Congrès, qui a dû être inondé pour éteindre l’incendie. Le député André Janones a accusé sur Twitter les manifestants, qu’il qualifie de « terroristes », d’avoir volé « des ordinateurs, des tables, des chaises et même des portes ». Un syndicat de presse local a, par ailleurs, fait état de l’agression de cinq journalistes. Parmi eux, un photographe de l’AFP a été frappé et s’est fait voler tout son matériel.





AGORA: o STF está sendo depenado, além de distraído, os terroristas roubam computadores, mesas, cadeiras e até PORTAS pic.twitter.com/ABh83Febfr — André Janones (@AndreJanonesAdv) January 8, 2023



Pourquoi ces militants agissent ainsi ?

Ces militants n’ont jamais reconnu la victoire - d’une courte tête - de Lula contre Jair Bolsonaro à la présidentielle d’octobre. Ce saccage intervient une semaine après l’investiture du nouveau président brésilien et ce, en l’absence de son prédécesseur : le leader d’extrême-droite a quitté le Brésil en fin d’année pour rejoindre les Etats-Unis, fuyant ainsi des ennuis judiciaires. « Cette tentative absurde d’imposer la volonté par la force ne prévaudra pas », a averti le nouveau ministre brésilien de la Justice Flavo Dino, sur Twitter.

Ce n’est pas le premier coup de force des partisans de Jair Bolsonaro. Au lendemain de la victoire de Lula, ils avaient bloqué une partie des axes routiers dans onze Etats pendant près d’une semaine. Des bolsonaristes manifestaient également depuis le 30 octobre devant des casernes militaires, réclamant l’intervention de l’armée pour empêcher ce dernier de revenir au pouvoir pour un troisième mandat, après ceux de 2003 à 2010.









Comment a réagi le président Lula ?

Le président brésilien a annoncé ce dimanche une « intervention fédérale » pour reprendre en main la sécurité de la capitale. Condamnant une intervention menée par des « vandales fascistes », il a promis, au sujet des responsables, « de tous les retrouver », assurant qu’ils seraient « punis ». Le déploiement d’agents de la Force Nationale, une force spéciale de police parfois envoyée dans les différents États en cas de menace contre la loi et l’ordre, a été autorisé.

Le président brésilien peut compter sur le soutien de la communauté internationale. Emmanuel Macron a appelé dimanche au « respect des institutions démocratiques » au Brésil et a souligné le « soutien indéfectible de la France » au président Lula. « La volonté du peuple brésilien et les institutions démocratiques doivent être respectées ! Le Président Lula peut compter sur le soutien indéfectible de la France », a-t-il tweeté.

La volonté du peuple brésilien et les institutions démocratiques doivent être respectées ! Le Président @LulaOficial peut compter sur le soutien indéfectible de la France. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2023



Le président du Conseil européen Charles Michel a exprimé sur Twitter sa « condamnation absolue » de cet assaut et son « soutien total au président Lula da Silva, démocratiquement élu par des millions de Brésiliens à l’issue d’élections équitables et libres ». La Maison Blanche a également réagi : « Les Etats-Unis condamnent toute tentative d’ébranler la démocratie au Brésil. Le président Biden (depuis le sud des Etats-Unis où il se trouvait dimanche, avant une visite au Mexique) suit la situation de près et notre soutien aux institutions démocratiques du Brésil est inébranlable », a tweeté Jake Sullivan, conseiller de la Maison Blanche.