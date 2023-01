Le marché du pétrole brésilien ne voit pas d’un bon œil l’arrivée de Lula au pouvoir. Les actions de la compagnie pétrolière d’Etat brésilienne Petrobras ont chuté lundi, provoquant un recul de plus 3 % de la Bourse de Sao Paulo, lors du premier jour de la présidence de Luiz Inacio Lula da Silva. Les titres privilégiés de Petrobras reculaient de 6,6 %, tandis que les actions ordinaires cédaient 5,71 %. Les investisseurs craignent un interventionnisme plus grand de l’Etat dans l’économie pendant le mandat du leader de gauche, selon les analystes. Le repli de Petrobras, une entreprise étatique au capital ouvert, a pesé sur la Bourse de Sao Paulo, son principal indice, l’IBovespa, perdant à la même heure 3,07 %.









La réaction du marché tient à différents facteurs, portant sur la fiscalité pétrolière et la possibilité que la politique de prix de la compagnie pétrolière soit modifiée, a déclaré à l’AFP Gilberto Braga, analyste financier et professeur à l’Ibmec à Rio de Janeiro. « Il y a une lecture du marché selon laquelle il y aura une ingérence plus forte chaque jour dans les lignes directrices des sociétés publiques », a-t-il ajouté.

Incertitudes

Le sénateur Jean Paul Prates, nommé par Lula pour présider Petrobras, a affirmé vendredi que la politique tarifaire de la compagnie pétrolière - qui fixe les prix des combustibles en fonction d’une parité avec le cours international du baril de pétrole - changera. Le sénateur n’a pas donné plus de détails, contribuant ainsi, selon le professeur de l’Ibmec, à un scénario d’incertitudes.

Lors de l’annonce lundi de ses premières décisions, Lula est en outre revenu sur le processus de privatisation de huit entreprises publiques, dont Petrobras et Correos, lancé par l’administration de son prédécesseur d’extrême droite Jair Bolsonaro. Pendant la campagne présidentielle, Lula, 77 ans, avait critiqué les privatisations et annoncé que pendant son mandat, aucune autre entreprise d’Etat ne serait vendue. Il est nécessaire d’établir « une analyse rigoureuse des impacts de la privatisation sur les services publics et le marché », avait-il expliqué.