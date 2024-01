Jeudi, un huissier de justice a débarqué dans les bureaux de la secrétaire d’Etat belge à la Migration, Nicole de Moor, pour procéder à la saisie de plusieurs objets dans le but de les vendre aux enchères. Son butin, un congélateur et une machine à café dont le prix estimé n’a pas été communiqué. Cette action, symbolique, est liée aux nombreuses condamnations de l’Etat belge pour défaut d’hébergement de demandeurs d’asile.

« Nous n’avons toujours pas assez de places [pour les demandeurs d’asile], mais ces procédures judiciaires ou ces saisies ne nous rapprochent pas » d’une solution, souligne-t-on au cabinet de la ministre. « Au contraire, elles coûtent plus qu’elles ne rapportent », a-t-il été ajouté.

Plusieurs milliers de condamnations

En effet, l’Etat belge a fait l’objet de plusieurs milliers de condamnations, assorties d’astreintes, pour non-respect de son obligation légale d’hébergement des demandeurs d’asile. Il y a un an, une télévision et des meubles appartenant à l’agence Fedasil, chargée de l’accueil des demandeurs de protection internationale, avaient également été saisis et mis en vente sur décision judiciaire dans ce cadre.

Quelque 3.000 demandeurs d’asile sont en attente d’une place dans le réseau de Fedasil, selon cette agence, qui précise qu' « une bonne partie de ces personnes se trouvent dans le réseau d’accueil d’urgence pour sans-abri à Bruxelles ».

« La secrétaire d’Etat continue à chercher avec ce gouvernement des places pour accueillir les demandeurs d’asile », indique encore le cabinet de Nicole de Moor, soulignant les « énormes efforts » réalisés dernièrement.

La capacité d’accueil actuelle est « de 37.500 places, dont 2.000 temporaires dans les centres d’hébergement pour sans-abri bruxellois », précise cette source. La Belgique, pays de 11,5 millions d’habitants, a enregistré en 2023 quelque 35.500 demandes d’asile, contre plus de 36.800 en 2022, soit une légère diminution de 3 %.