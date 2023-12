Ils disent non à l’austérité. Ce mardi, à Bruxelles, des milliers de personnes – 5.000 selon la police – ont manifesté à l’appel des grands syndicats européens pour dénoncer le retour prochain des règles budgétaires de l’Union européenne, synonyme de limitation des dépenses publiques. Cette « marche contre l’austérité » était organisée à l’initiative de la Confédération européenne des syndicats (CES) qui dit représenter 89 organisations nationales dans près de 40 pays.

Belges, Italiens, Français ou encore Espagnols ont défilé côte à côte dans les rues de la capitale européenne, derrière les couleurs de leurs syndicats, rouge, bleu ou vert. « Ce qui est sur la table (de l’UE) aujourd’hui c’est une cure d’austérité et nous n’en voulons plus », a déclaré à l’AFP Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la confédération belge CSC (syndicats chrétiens).

Le retour d’un Pacte redouté

Les organisations redoutent le retour, prévu au 1er janvier, des règles du Pacte européen de stabilité et de croissance qui risque selon elles d'« étouffer » la dépense publique, notamment dans les pays affichant un fort endettement. Les limites emblématiques, fixées à respectivement 3 % et 60 % du PIB pour le déficit public et la dette, s’appliqueront de nouveau. Ce Pacte a été désactivé depuis début 2020 pour éviter un effondrement de l’activité économique touchée par la pandémie de Covid puis par la guerre en Ukraine.

Les 27 pays membres de l’UE débattent en ce moment d’une réforme du Pacte, avec des règles qui pourraient être adaptées à la situation particulière de chaque Etat.

« Nous demandons des critères flexibles »

Selon Marie-Hélène Ska, la Belgique, un des pays les plus endettés de la zone euro, avec l’Italie et la France notamment, pourrait subir « des économies supplémentaires de 28 milliards d’euros » dans les sept ans à venir. « Ce alors que nous avons plus que jamais besoin d’investissements importants dans les services publics, dans la transition écologique ». « Nous demandons des critères flexibles qui tiennent compte de la neutralité carbone à atteindre en 2050 », a ajouté la responsable syndicale.

Pour Corentine Collinet, une salariée de la Poste venue de Lille (nord de la France) dans un bus affrété par la CGT, « il y a de très bonnes raisons de taper du poing sur la table dans tous les pays ». « Un peu partout dans les entreprises, on nous demande plus de travail avec moins de personnes et des salaires bloqués depuis des années », a-t-elle déploré.