En parcourant les rues de Doel, on se croirait dans la trend des voyageurs de 2054, qui a fait un carton sur TikTok il y a quelques mois. Sauf que là, c’est plutôt dans le passé que l’on fait un bond, la vie de ce petit village belge ayant été figée à la fin des années 1990, lorsque la quasi-totalité de ses habitants ont été expropriés. 20 Minutes vous emmène visiter ce lieu hors du commun, et hors du temps.

Doel se situe au nord de la Belgique, près d’Anvers, à deux pas de la frontière avec les Pays-Bas. Impossible d’y atterrir par hasard a moins de se perdre en cherchant un raccourci que jamais l’on ne trouvera. Le village est en effet complètement enclavé dans les infrastructures du gigantesque port d’Anvers, entre une centrale nucléaire et les immenses docks accueillant les non moins immenses navires porte-conteneurs. Aussi fou que cela puisse paraître, l’entrée de Doel est barrée par une sorte de check-point sans garde, mais bardé de caméras, le tout surmonté d’un panneau avertissant les curieux que les actes de vandalisme seront sévèrement punis dans ce village toujours habité.

Une expropriation en masse dans les années 1990

Mais pourquoi tant de précautions ? Les premiers pas dans la rue principale vous donnent rapidement le ton. De part et d’autre de cette artère, des maisons murées, enfouies sous une épaisse végétation, une station-service abandonnée, un squelette d’abribus… Doel est un village fantôme. Dans les années 1990, la région Flamande avait décidé de bâtir une extension des docks à conteneurs du port d’Anvers à l’emplacement de cette petite ville, idéalement située le long de l’estuaire de l’Escaut. Les procédures d’expropriation des habitants ont été lancées et Doel a vu sa population fondre, passant de 1.400 habitants dans les années fastes à 22 en 2015.

Sauf que les récalcitrants ont attaqué en justice le projet d’extension du port, se lançant dans une procédure qui va durer de très longues années. Entre-temps, la nature a repris ses droits malgré les efforts de la municipalité Beveren, commune de rattachement de Doel, pour entretenir les lieux. Certes, le village est sous étroite vidéosurveillance des autorités, certes, les maisons inoccupées ont été murées, certes, les habitants veillent au grain… Mais cela ne suffit pas et Doel dépérit, les maisons s’effondrent et les arbres font leur vie au milieu des salons. L’endroit est devenu une curiosité touristique, visitée par les gens du coin ou par les urbexeurs de tous horizons. C’est aussi devenu un terrain de jeu formidable pour les graffeurs, lesquels ont recouvert, avec plus ou moins de talent, chaque petit bout de mur.

Une victoire en justice mais pas de repeuplement

La persévérance des habitants ayant refusé l’expropriation a fini par payer, en 2016, lorsque le Conseil d’Etat belge a invalidé le projet d’extension des docks à conteneurs. Une décision entérinée par la région Flamande, en 2019, laquelle a confirmé que Doel ne serait pas rasée. Sauf que cette victoire n’a pas été synonyme de repeuplement et la densité de population de Doel reste, en 2023, de 0,9 habitant au km2. A la tombée du jour, les touristes quittent les lieux, les 22 habitants se cloîtrent chez eux et l’on ne croise plus dans les rues que des chats en nombre impressionnant. Le dernier bistrot du village a même fermé ses portes il y a peu.

Il faut dire que Doel manque d’atouts à mettre en avant pour attirer d’éventuels nouveaux habitants. Son église, où les offices se font rares. Son moulin à vent, que surplombent les cheminées de la centrale nucléaire. Son petit port, perdu dans un chenal envahi de navires porte-conteneurs. Il y a bien le festival de Doel, en octobre, qui déplace les foules et les artistes. Mais lorsque la musique se coupe, chacun rentre chez soi. Et ce chez soi, ce n’est pas à Doel.