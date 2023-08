Trois invités ont été surpris en train d’uriner sur un fourgon de police garé à proximité. Une enquête a été ouverte en Belgique après une fête d’anniversaire au domicile du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, a indiqué la justice. Les faits, qui se sont produits dans la nuit du 14 au 15 août à Courtrai (Nord-Ouest), quand le ministre fêtait ses 50 ans avec de nombreux invités, ont conduit la police locale à porter plainte.

Cela a débouché sur une enquête judiciaire pour « outrage » confiée à la zone de police voisine de Roulers, a précisé Tom Janssens, porte-parole du parquet de Courtrai. Depuis que le ministre a reçu des menaces en 2022, émanant selon lui du milieu des trafiquants de drogue, son domicile à Courtrai fait l’objet d’une surveillance policière renforcée, ces mesures spéciales comprenant de la vidéosurveillance.

L’ironique « scandale du Watergate »

Selon le journal Het Nieuwsblad, trois hommes éméchés ont été filmés en fin de nuit en train d’uriner sur un fourgon intégré dans ce dispositif alors qu’ils venaient de participer à la fête d’anniversaire. Vincent Van Quickenborne, qui a assuré ne pas avoir été témoin de la scène, a dit « désapprouver évidemment » ces faits.

« Si la police a fait des constatations, alors il faut leur donner une suite », a ajouté ce libéral flamand, dans une réaction transmise par son cabinet. Un syndicat de police, le SNPS, a jugé les faits « indignes d’un ministre de la Justice », dans un communiqué maniant l’ironie et intitulé « le scandale du Watergate ». « C’est un coup de poing à l’encontre de nos policiers, un manque de respect pour les femmes et les hommes en uniforme », a aussi estimé le Syndicat national du personnel de police et de sécurité (SNPS).