La rançon du succès. Sur Facebook, on trouve tout et n’importe quoi, et c’est sans doute ça qui fait la force de ce réseau social. C’est aussi sa faiblesse, la plateforme étant l’un des terrains de jeu préférés des escrocs. Cette fois, c’est le parc animalier belge Pairi Daiza qui en a fait les frais, au travers d’une usurpation d’identité pour arnaquer ses fans.

Selon la direction du parc, une page Facebook intitulée « Zooparc Pairi Daiza fans » a été mise en ligne, mi-avril. Avec ce nom porteur, la page a rapidement cumulé jusqu’à plus de 7.000 followers. Un post alléchant proposait de participer à un concours pour gagner quatre entrées pour le parc. Pour participer au concours, il suffisait de commenter « bon anniversaire » sous le post et d’attendre d’être tiré au sort… Bien entendu, tous les inscrits étaient gagnants. Enfin perdants finalement. Parce que pour être « validé » en tant que gagnant, le chanceux était redirigé vers un faux site Web lui demandant ses informations bancaires. Un classique.

« Que dieu vous bénisse »

La direction du (vrai) parc a rapidement signalé l’arnaque à Facebook, qui a supprimé la page. Sauf que d’autres sont apparues sur le même modèle. Les escrocs ont alimenté les commentaires sous le post du « concours » avec de faux profils Facebook, rapidement identifiables en procédant à une simple analyse Google images. On retrouve aussi les nombreux indices communs à ce type d’arnaques en ligne, comme les fautes d’orthographe, des dates de création de pages récentes, des phrases comme « que dieu vous bénisse ».









Malgré tout, Pairi Daiza affirme que certaines personnes sont tombées dans le panneau et qu’elles « ont vu leur compte débité de quelques dizaines d’euros ». Une plainte a été déposée auprès des services de police. Pour les arnaqués, il faudra effectuer cette démarche personnellement sans grand espoir de récupérer son argent, les escroqueries de ce genre étant généralement pilotées depuis l’étranger.