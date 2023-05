C’est une famille influente au Nigeria. Mais les époux Ekweremadu vont avoir du mal à exercer leur pouvoir depuis la prison anglaise. Le sénateur nigérian a été condamné vendredi à neuf ans et huit mois de prison par un tribunal londonien pour avoir fait venir un jeune homme de Lagos pour lui prélever un rein et le greffer à sa fille. L’élu de 60 ans, son épouse Beatrice et un médecin ayant servi d’intermédiaire avaient été reconnus coupables en mars d’avoir organisé le voyage au Royaume-Uni de leur victime, un vendeur de rue de 21 ans originaire de Lagos. Ils ont été condamnés en vertu de la loi britannique sur l’esclavage moderne, utilisée pour la première fois dans une affaire de prélèvement d’organes.

L’épouse d’Ike Ekweremadu, 56 ans, a été condamnée à quatre ans et six mois de prison, tandis que le médecin, Obinna Obeta, 51 ans, a écopé d’une peine de 10 ans. Tous les trois risquaient la prison à vie. « Vous avez tous joué un rôle dans un commerce méprisable », a lancé le juge Jeremy Johnson en rendant sa décision, que les accusés ont accueilli sans montrer d’émotion. « Le trafic d’organes humains est une forme d’esclavage. Il traite les êtres humains et les parties de leur corps comme des matériaux qui peuvent être achetés et vendus », a-t-il insisté. La fille du couple, Sonia, 25 ans, a, elle, été innocentée.

Profiter de la vulnérabilité de la victime

Dans cette affaire, les accusés « ont utilisé leur influence politique et leur pouvoir pour contrôler un jeune homme vulnérable du fait de sa situation économique », a affirmé à la presse Andy Furphy, le responsable de l’unité de lutte contre l’esclavage moderne et l’exploitation d’enfants dans la police londonienne. « L’esclavage moderne au Royaume-Uni est très grave et la condamnation reflète cela », a-t-il ajouté, précisant que le phénomène a augmenté ces cinq dernières années.

Contrairement au couple Ekweremadu, la victime est un jeune homme défavorisé, vendeur de rue à Lagos. On lui avait promis selon l’accusation jusqu’à 7.000 livres sterling (7.800 euros), assortis de la promesse de travailler et rester au Royaume-Uni. Durant le procès, le jeune homme avait affirmé ne s’être rendu compte qu’une fois face aux médecins britanniques qu’il s’agissait d’une transplantation d’organe. Après avoir compris le vrai motif de sa venue en Angleterre, la victime s’était rendue en mai 2022 à la police « à la recherche de quelqu’un pour [lui] sauver la vie ». L’opération n’a pas eu lieu et le couple Ekweremadu avait été arrêté à l’aéroport d’Heathrow à Londres en juin.