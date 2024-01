Les chiffres ne sont pas bons pour l’Allemagne. Le produit intérieur brut (PIB) du pays a reculé de 0,3 % en 2023, après une hausse de 1,8 % en 2022, selon les données officielles corrigées des variables de prix. Des chiffres qui ont poussé, ce vendredi, le ministre des Finances Christian Lindner à sortir de sa réserve.

« Je sais que certains pensent que l’Allemagne est un homme malade, a lâché le ministre de la première économie de la zone euro, qui s’exprimait lors d’un panel à la réunion du Forum économique mondial. L’Allemagne n’est pas un homme malade. L’Allemagne, après une période très réussie depuis 2012 et ces dernières années de crise, est un homme fatigué après une courte nuit. »

En récession en 2023, l’Allemagne a, ces derniers temps, été décrite par beaucoup d’observateurs comme « l’homme malade de l’Europe », reprenant une expression employée à la fin des années 1990 après le contrecoup de la réunification.

« Nous n’avons pas les perspectives de croissance qu’on attendait »

« Les faibles perspectives de croissance sont une alarme de réveil et nous allons prendre un bon café, c’est-à-dire faire des réformes structurelles, et puis continuer à réussir économiquement », a encore détaillé le ministre allemand. Et d’ajouter : « Nous n’avons pas les perspectives de croissance qu’on attendait mais notre économie est résiliente. Nous devons faire nos devoirs. Nous devions résoudre la question de la dette et du déficit mais nous avons réussi. »

La croissance allemande était l’année dernière nettement moins bonne que la moyenne de l’UE, qui devrait atteindre une croissance de 0,6 % en 2023, selon les dernières prévisions de la Commission européenne, avec des hausses marquées pour la France, l’Espagne ou l’Italie.