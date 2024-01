De l’essence ou du diesel à moins d’un euro le litre. Ce n’est pas une photo d’archives, mais ce que l’on peut voir sur le panneau d’affichage d’une station-service en Allemagne. La photo, devenue virale Outre-Rhin, a également été relayée en France sur Facebook et sur X. « Les stations-service sont fermées et affichent les prix sans les taxes du gouvernement, écrit ainsi Silvano Trotta sur X, sans préciser où ni quand a été prise la photo. C’est donc des cents. Impressionnant, non ? »

" Des stations fermées affichent les prix sans les taxes ", lit-on sur la photo. - Capture d'écran X

Cet affichage est à l’initiative d’une petite entreprise locale allemande, et non d’un mouvement général dans le pays, comme le laisse entendre le post de Silvano Trotta. Lundi, « nous avons fermé notre station-service hier jusqu’à 18 heures environ, afin de soutenir les agriculteurs dans leur protestation », explique à 20 Minutes Michael Ermert, le directeur général de Raiffesen, l’entreprise qui exploite deux stations-service à Bad Laasphe, une commune située en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à une centaine de kilomètres à l’est de Cologne. Le logo de l’entreprise est visible sur le panneau d’affichage de la photo virale.

Le prix affiché ne comprend pas les diverses taxes, mais une marge commerciale est incluse, précise le responsable, qui dément tout commentaire politique sur les taxes avec cette action : « L’affichage sert uniquement à la transparence sur le prix du produit proprement dit et ne doit pas se prononcer sur la nécessité de taxes d’incitation ou d’impôts étatiques ».

Les agriculteurs manifestent contre la suppression d’avantages fiscaux

Selon les calculs de l’ADAC, la plus importante association d’automobilistes allemands, les taxes représentent environ 39 % du prix d’un litre de diesel en Allemagne. Cette part s’élève à 48 % pour l’essence. Lorsqu’ils passent à la pompe, les automobilistes s’acquittent de trois taxes : une sur l’énergie, une autre sur le CO2 et enfin la TVA.

Les agriculteurs ont commencé à manifester lundi Outre-Rhin pour protester contre la suppression de deux avantages fiscaux sur le carburant. Le gouvernement allemand a commencé à faire marche arrière, annonçant qu’un des avantages sera maintenu tandis que l’autre sera diminué progressivement jusqu’en 2026.