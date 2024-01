L’armée bientôt déployée aux côtés de la police face aux agriculteurs qui manifestent en Allemagne depuis quelques jours ? C’est ce que laisse penser, à tort, une vidéo partagée sur les réseaux sociaux comme TikTok ou X (anciennement Twitter).

La vidéo a initialement été partagée sur le Web par des internautes allemands, accompagnée de commentaires tels que : « Des rumeurs courent selon lesquelles la Bundeswehr [l’armée allemande] pourrait être déployée pour renforcer la police. » Elle a aussi ensuite été reprise par des comptes francophones, accompagnée de la légende : « En cas d’alarme, toutes les forces de la Bundeswehr disponibles sont immédiatement disponibles pour soutenir les forces de police… »

D’une vingtaine de secondes, l’extrait montre Carsten Breuer, Generalinspekteur (chef d’état-major des Armées) allemand, s’exprimer derrière un pupitre. La première phrase de l’extrait annonce : « En cas d’alerte, toutes les forces armées disponibles sont immédiatement prêtes à soutenir les forces de police. »

FAKE OFF

La vidéo a été sortie de son contexte. Comme l’ont remarqué certains internautes dans les « notes communautaires » sur X, elle date en réalité de 2021. Grâce à une recherche d’image inversée, on peut retrouver son origine. L’extrait provient d’une vidéo publiée sur YouTube par un compte allemand, intitulée : « Carsten Breuer – Général major de la Bundeswehr sur la coopération entre la Bundeswehr et la police ». Publiée le 7 octobre 2021, cette prise de parole a été réalisée « dans le cadre de Geotex2021 », « à Hof », comme l’indique la description de la vidéo.

Comme le rapportait la presse allemande ainsi que le site Internet de l’État de Bavière, un exercice de réaction face à une attaque terroriste fictive mobilisant la police et l’armée était organisé le 6 octobre 2021. La séquence n’a donc rien à voir avec les manifestations qui agitent l’Allemagne actuellement.

Des protestations contre la suppression d’un allègement fiscal

La vidéo est partagée dans un contexte de protestation des agriculteurs face au gouvernement allemand, qui a présenté un projet visant à supprimer un allègement fiscal sur le diesel pour les véhicules agricoles.

Le gouvernement a finalement fait un pas en arrière en annonçant que l’allègement serait supprimé progressivement sur trois ans, et non plus d’un seul coup. Cela n’a pas suffi à calmer la colère des agriculteurs, qui ont bloqué de nombreuses routes en Allemagne à l’aide de leurs engins agricoles ces derniers jours. Jeudi, des agriculteurs avaient déjà empêché un ferry transportant le ministre de l’Economie d’accoster pour protester contre ce plan.

Ces manifestations trouvent un écho particulier dans les milieux conspirationnistes en France, et donnent lieu à plusieurs fausses informations sur les réseaux sociaux. Comme la rumeur selon laquelle la France « fermera les autoroutes à partir de 8h00 le 9 janvier en solidarité avec les agriculteurs allemands », abordée dans un précédent article de vérification.