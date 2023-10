Gros coup dur pour le chancelier allemand Olaf Scholz, dont la coalition de centre-gauche a encaissé une sévère défaite lors de deux élections régionales. Les sociaux-démocrates du SPD, les Verts et les libéraux du FDP accusent un net recul en Bavière, la plus grande région d’Allemagne, et en Hesse, où se trouve le siège de la BCE à Francfort.

Selon les sondages, ces deux régions restent aux mains des conservateurs, qui en ont fait des places fortes. Mais surtout, le parti d’extrême droite AfD, europhobe et anti-immigration, enregistre un clair progrès et pourrait se classer deuxième dans les deux régions.

