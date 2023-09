L’Allemagne veut se débarrasser des groupuscules néonazis. Les autorités ont lancé des perquisitions dans dix régions du pays mardi matin, vingt-huit appartements de membres de l’organisation « Hammerskins Germany » qui propage une « théorie raciale basée sur l’idéologie nazie », a annoncé mardi le ministre de l’Intérieur.

Trois sites qui servaient de lieu de regroupement à l’organisation ont également été fouillés, a indiqué le ministère dans un second temps. Cette opération a mobilisé environ 700 policiers, venus soutenir cinq équipes d’enquêteurs, selon la même source.

« Mein Kampf », croix gammées et armes à feu

Des « quantités importantes de symboles d’extrême droite » ont été saisies, précise le ministère qui liste aussi, parmi les armes retrouvées, une « grenade antichar », « une arbalète », plusieurs armes à feu et armes blanches. Des enregistrements sonores, des livres dont Mein Kampf, des drapeaux dont certains avec des croix gammées ont été découverts.

Avec cette opération, dont la préparation a nécessité « plus d’un an de collaboration » entre Berlin et les Länder concernés, l’Allemagne porte « un coup dur contre l’extrémisme de droite organisé », a déclaré la ministre de l’Intérieur Nancy Faeser dans le communiqué. « Nous mettons fin aux activités inhumaines d’une association néonazie active au niveau international en Allemagne », a-t-elle ajouté. L’interdiction vise également des sections régionales et la sous-organisation « Crew 38 », toujours en se basant sur le droit des associations.

« L’élite » de la scène skinhead

Il s’agit de la 20e interdiction ces dernières années par le ministère de l’Intérieur d’une organisation d’extrême droite en Allemagne, précise le communiqué. Les « Hammerskins Germany » sont une émanation du mouvement « Hammerskins Nation » fondé en 1988 aux Etats-Unis. Son antenne allemande, qui compte 130 membres, joue un rôle de « premier plan sur la scène de l’extrême droite en Europe », souligne le communiqué du ministère.

La propagation d’une théorie raciale basée sur l’idéologie nazie est au cœur de l’action du groupuscule, via des concerts ou diffusions d’enregistrements sonores et la vente d’objets antisémites. Ses membres dans le monde se désignent comme des « frères » et se considèrent comme « l’élite » de la scène skinhead d’extrême droite, selon Berlin.