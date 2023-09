Le sport c’est bon pour la santé, mais c’est aussi dangereux. Demandez à Olaf Scholz comment il s’est retrouvé avec un patch de pirate à l’œil. Le chancelier allemand s’est légèrement blessé au visage en chutant lors d’un jogging dimanche, ce qui l’avait contraint à annuler ses engagements du jour.

« J’attends avec impatience les mèmes » : le dirigeant a devancé avec humour les commentaires sur son apparence inhabituelle en postant sur X (ex-Twitter) une photo de lui, souriant et en costume, mais portant un cache-oeil noir sur l’œil droit, autour duquel des égratignures sont visibles.

Olaf le pirate

« Merci pour les bons vœux, ça a l’air pire que ça ne l’est », a-t-il écrit sous la photo publiée sur son compte officiel. Les vœux de guérison ont continué d’affluer en réponse à cette publication, mêlés à d’innombrables mèmes dont beaucoup le comparent à un pirate, d’autres se risquant à des commentaires plus politiques. Une heure après sa publication, le tweet comptait plus de 14.000 « likes » et plus de 3.000 réponses.

pic.twitter.com/OLHsG2TVah — Markus (@Markus_17x) September 4, 2023



Malgré sa blessure, Olaf Scholz, qui pratique régulièrement la course à pied depuis plusieurs années, est en bonne forme, a assuré lundi son porte-parole, Steffen Hebestreit. Il a également prévu d’honorer ses prochains rendez-vous, dont une visite du salon automobile IAA à Munich mardi et un discours au parlement mercredi. « Il se porte bien compte tenu des circonstances », a déclaré Steffen Hebestreit lors d’un point de presse régulier. « Il était de bonne humeur ce matin, même s’il a l’air encore un peu amoché », a-t-il ajouté.