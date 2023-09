Le chancelier allemand va devoir se reposer ce dimanche. Olaf Scholz s’est en effet légèrement blessé au visage en chutant lors d’un jogging, ce qui l’a contraint à annuler ses engagements, a annoncé une porte-parole du gouvernement.

« Il est tombé en joggant et souffre de contusions au visage », a indiqué cette porte-parole. « Il a dû malheureusement annuler ses rendez-vous » de la journée, a-t-elle ajouté.

La course à pied, une activité régulière pour le chancelier

Le chancelier social-démocrate devait participer notamment à des réunions politiques de soutien aux candidats de son parti en vue d’élections régionales prévues en Hesse le mois prochain. La ministre de l’Intérieur, Nancy Faeser, est tête de liste du parti social-démocrate (SPD) pour ce scrutin.

Olaf Scholz s’adonne régulièrement à la course à pied depuis plusieurs années. « Je cours deux, trois fois par semaine et le dimanche une heure et demie », avait-il témoigné il y a quelques années dans une interview. Son agenda prévu la semaine prochaine ne sera par contre pas perturbé par la blessure de ce dimanche.