En France, il est déjà interdit de fumer en voiture en présence d’un mineur. En Allemagne, ce n’est pas le cas. Pour l’instant. Le gouvernement allemand planche sur une loi pour interdire de fumer en voiture en présence d’enfants ou de femmes enceintes. Un projet qui en agace plus d’un, jusqu’au sein de la coalition du chancelier Olaf Scholz.

L’annonce de cette future interdiction, qui devrait être introduite dans un prochain projet de loi visant à légaliser le cannabis, a été formulée vendredi par le ministre de la Santé Karl Lauterbach. « Les enfants et les femmes enceintes ont besoin d’une meilleure protection dans la société », a expliqué le ministre social-démocrate sur Twitter. « L’interdiction de fumer en voiture lorsqu’ils voyagent est une nécessité. Elle aurait dû être introduite plus tôt », a-t-il jugé, soulignant le risque de « dommages irréversibles » en cas de tabagisme passif.

« Il n’y a pas besoin d’une interdiction supplémentaire »

Mais cette mesure ne convainc pas l’opposition conservatrice, ni même le parti libéral FDP, pourtant membre de la coalition au pouvoir. « Karl Lauterbach peut volontiers vivre sa folie de la santé en privé », a ainsi fustigé Kristine Lütke, porte-parole du groupe FDP au Bundestag pour les questions de santé publique. « Le bon sens exclut déjà de fumer dans la voiture avec des mineurs et femmes enceintes - il n’y a pas besoin d’une interdiction supplémentaire ».

Le parti CDU, principal opposant au gouvernement avec la formation d’extrême droite AfD, pointe-lui un risque d’incompatibilité avec la Constitution. « Une telle interdiction serait en pratique difficilement applicable », ajoute Tino Sorge, chargé des questions de santé au sein du parti chrétien-démocrate. « Une telle interdiction ne pourrait pas, ou très peu, être contrôlée », renchérit l’Association des automobilistes allemands (Adac).









Faut-il interdire la cigarette « à la maison » ?

Le ministre de la Santé a en revanche reçu le soutien du Centre allemand de recherche sur le cancer, rappelant que selon des données de 2018, environ 800.000 mineurs sont exposés au tabagisme passif en voiture.

L’Association professionnelle des médecins pour enfants et adolescents veut, elle, aller plus loin. Il est « urgent d’interdire la fumée à la maison », a déclaré un porte-parole de l’association au journal Bild samedi. « C’est surtout entre les quatre murs de la maison que les enfants subissent les plus grands dommages à cause du tabagisme passif ».