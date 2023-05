Un message symbolique… mais possiblement faux. Sur Facebook, une vidéo prétend que le drapeau soviétique aurait été brandi sur le toit du Parlement allemand - le Reichstag - le 8 mai dernier, jour de la Victoire des forces alliées et donc la fin de la Seconde Guerre mondiale.

« A Berlin, en ce 8-mai, une personne non identifiée a fait flotter un drapeau soviétique sur le Palais du Reichstag où siège le parlement allemand », prétend une publication. Sur la vidéo qui accompagne le texte, un drapeau rouge est visible. On arrive à distinguer la faucille et le marteau, symbole du communisme adopté par l’Union soviétique.





A Berlin, en ce 8 mai, une personne non identifiée a fait flotter un drapeau soviétique sur le Palais du Reichstag où siège le parlement allemand (Bundestag). pic.twitter.com/RKQgrGEogY — Stanislas Berton (@StanislasBerton) May 8, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



La publication est virale sur les réseaux sociaux, mais aussi sur des sites comme Qactus - un site souhaitant « réinformer » dans le but « d’éveiller les consciences ». « Cette action s’inscrit en défense aux mesures anti-russes et antisoviétiques prises par l’Allemagne en matière de drapeau », écrit le site. Mais la scène s’est-elle réellement déroulée ? 20 Minutes a vérifié.

FAKE OFF

Sur la publication du site Qactus, plusieurs photographies ont été publiées du Reichstag, avec derrière le fameux drapeau rouge, qui serait un drapeau soviétique. Sur une des photos, plusieurs jeunes posent par exemple devant le parlement, avec toujours un drapeau rouge visible au fond. Sur une autre photographie, le bâtiment seul avec autour plusieurs travaux.

D’après une recherche d’image inversée, les premières images du drapeau semblent surtout provenir du compte Telegram d’un journaliste russe pro-Kremlin, Dimitri Smirnov, très vite relayées par des sites russes. « Sur les réseaux sociaux allemands, des photos et des vidéos ont été diffusées, dans lesquelles la bannière de la victoire est à nouveau apparue sur le Reichstag à Berlin », expliquait le média russe Tsargard, lundi 8 mai en fin de matinée. Or, les premiers comptes où les photos ont été publiées sont majoritairement russes.

Le Reichstag dément

Mais sur toutes les photos, un élément interpelle : les arbres sur la photo n’ont aucun feuillage. Si le printemps semble un peu tarder un peu cette année, l’arbre ressemble davantage à celui qu’on pourrait croiser entre l’automne et l’hiver. Météo toujours, sur la photographie des jeunes visiteurs, nous voyons plusieurs flaques d’eau en arrière-plan. Assez logiquement, cela voudrait dire que de la pluie est tombée ce jour-là à Berlin, contrairement à ce qu’indique la météo.

Contacté par 20 Minutes, le service presse du Reichstag confirme que l’événement ne s’est jamais déroulé au parlement allemand. Le drapeau a sans doute été rajouté grâce à un montage. En observant la vidéo prise de plus loin - depuis la route - ceci expliquerait par exemple pourquoi le drapeau semble voler dans le sens contraire du drapeau à côté.

Un autre détail est intrigant. Sur la vidéo prise de loin, nous observons un car passer avec l’inscription suivante « Vorwärts »… un détail que nous retrouvons sur le gobelet de l’homme présent sur la vidéo initiale. En Allemagne, Vorwärts [ « En avant » en allemand, Ndlr] est un journal social-démocrate allemand destiné à l’origine aux travailleurs allemands… mais difficile de dessiner le moindre lien entre le journal et les vidéos.

Un symbole… 78 ans plus tôt

Le drapeau soviétique sur le toit du Reichstag est surtout une référence historique. Le 2 mai 1945, quelques jours avant l’armistice, une photo toujours célèbre aujourd’hui a été capturée par le photographe Evgueni Khaldeï. On y voit un soldat planter un drapeau rouge au-dessus de Berlin, alors qu’un autre homme le tient par les pieds. La photographie représentera plus tard le symbole de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie.

Or, ce grand symbole de la fin de la chute du IIIe Reich était surtout un outil de propagande lorsqu’elle a été capturée. Dans la série « Cinq photos révélatrices », réalisée par France Culture en 2021, nous apprenons qu’il a par exemple fallu trente-six pauses pour capturer la photo en question. Mais une fois envoyée à Moscou, celle-ci ne convenait pas : le soldat tenant les pieds portait deux montres. L’une d’elles fut complètement retirée en grattant la photo et en ajoutant quelques nuages de fumée en arrière-plan… histoire de.





Guerre des images. Mythique, cette photo d'Evgueni Khaldeï, de l’agence Tass, a pour objectif de répliquer celle de Joe Rosenthal à Iwo Jima. Ces 2 photos sont de complètes mises en scène. Celle d'Evgueni a d'ailleurs été retouchée. pic.twitter.com/lj1cax8oMG — Tif (@tiph_clio) May 9, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







Par ailleurs, la photo a été largement préparée en amont. Elle s’inspire notamment de la photo capturée par l’Américain Joe Rosenthal, le 23 février 1945 sur le mont Suribach de l’île d’Iwo Jima, lors de la victoire des Etats-Unis sur le Japon.