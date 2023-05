Les motivations de l’acte ne sont pas encore connues mais le bilan est inquiétant. Douze pompiers et policiers ont été blessés jeudi en Allemagne dans une explosion provoquée par un homme. Une partie des blessés le sont grièvement et la vie de certains est même « en danger », a indiqué sur la chaîne de télévision NTV le ministre de l’Intérieur de la région, Herbert Reul.

Le forcené de 57 ans a été interpellé dans son logement de Ratingen, dans l’ouest de l’Allemagne. Les pompiers et policiers se sont d’abord rendus sur place après avoir été contactés en raison d’un possible incendie dans le logement et de la présence à l’intérieur d’une personne ayant besoin d’aide.

Des prises de position antivax

A l’arrivée des pompiers et de la police, l’occupant de l’appartement a « déclenché une explosion » dans leur direction, a souligné le ministre, sans en préciser la nature. Selon le quotidien Bild et la chaîne NTV, il aurait ensuite mis le feu à de l’essence ou une autre substance inflammable répandue dans l’entrée de son appartement.

Le forcené a ensuite fermé la porte et continué à incendier le reste du logement, avant d’être arrêté par des forces spéciales de la police. Ces derniers ont ensuite retrouvé dans l’appartement un corps sans vie, brûlé. « Il s’agit probablement de la mère » du suspect, a dit le ministre de l’Intérieur. Selon Bild, l’homme était connu pour ses prises de position antivaccin concernant le Covid-19 sur les réseaux sociaux.