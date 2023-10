Impossible pour l’heure de connaître l’étendue exacte des dégâts. Un tremblement de terre de magnitude 6,3 a secoué ce samedi matin l’ouest de l’Afghanistan, suivi par quatre fortes répliques, a rapporté l’Institut de géophysique américain (USGS). Son épicentre a été localisé à 40 kilomètres au nord-ouest d’Hérat - ville considérée comme la capitale culturelle de l’Afghanistan –, et il a été suivi rapidement par quatre répliques de magnitudes de 5,5, 4,7, 6,3 et 5,9.

A Hérat, qui compte 1,9 million d’habitants selon les données de la Banque mondiale, les habitants et les commerçants de la ville ont fui les bâtiments lorsque le tremblement de terre a eu lieu, vers 11 heures. « Jusqu’à présent, plus de 1.000 femmes, enfants et personnes âgées blessés ont été enregistrés, et environ 120 personnes ont perdu la vie », a déclaré à l’AFP Mosa Ashari, responsable de la gestion des catastrophes dans la province d’Herat. « Des personnes sont encore ensevelies sous les gravats », a fait savoir le directeur de la santé publique de la province d’Hérat.

« Probable qu’il y ait un nombre important de victimes »

Selon un rapport préliminaire de l’USGS, le séisme pourrait faire un nombre élevé de morts. « Il est probable qu’il y ait un nombre important de victimes et que la catastrophe soit potentiellement étendue », indique l’institut. « De précédents évènements ayant le même niveau d’alerte ont requis une réponse au niveau régional ou national ».

Du côté du gouvernement taliban, les responsables de la gestion des catastrophes naturelles n’ont pas pu être joints dans l’immédiat.

Une zone à risques

En juin 2022, un séisme de magnitude 5,9, le plus meurtrier en Afghanistan en près de vingt-cinq ans, avait fait plus d’un millier de morts et des dizaines de milliers de sans-abri, dans la province pauvre de Paktika (sud-est). Et en mars dernier, un séisme de magnitude de 6,5 a tué 13 personnes en Afghanistan et au Pakistan, à proximité de la localité de Jurm, dans le nord-est du pays.

L’Afghanistan subit fréquemment des séismes, en particulier dans la chaîne de montagnes Hindu Kush, proche du point de jonction entre les plaques tectoniques eurasienne et indienne. Le pays est déjà en proie à une sévère crise humanitaire, depuis le retour au pouvoir des Talibans en 2021 et le retrait de l’aide internationale qui a suivi.