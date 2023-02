Mortaza Behboudi, journaliste franco-afghan, est détenu depuis le 7 janvier en Afghanistan où il était en reportage, ont annoncé lundi Reporters sans frontières (RSF) et quatorze médias, appelant à sa libération. « Nous appelons le régime des talibans à mettre un terme à cette situation insensée », écrivent l’ONG de défense de la presse et ces médias dans un appel commun.

Selon eux, Mortaza Behboudi est en détention dans une prison de Kaboul. « Un mois après son arrestation, le 7 janvier dans la capitale afghane, nous rendons aujourd’hui l’information publique, en espérant qu’il sera libéré au plus vite et pourra rentrer en France », poursuivent RSF et les médias signataires, parmi lesquels figurent France Télévisions, Radio France, Libération, Mediapart, France 24, TV5 Monde ou La Croix.





🚨 Un mois déjà que le journaliste franco-afghan 🇫🇷 🇦🇫 Mortaza Behboudi croupit dans une prison à #Kaboul. #RSF et 14 médias lancent un appel urgent pour sa libération.👇https://t.co/NDnTQ2Ozix — RSF (@RSF_inter) February 6, 2023







« Son téléphone ne répond plus »

Originaire d’Afghanistan mais réfugié en France, Mortaza Behboudi, 28 ans, s’est rendu dans son pays natal le 5 janvier pour un reportage. Il a été arrêté deux jours plus tard « alors qu’il s’apprêtait à récupérer son accréditation presse ». Le 15 janvier, « son téléphone portable a appelé le service assistance de RSF » sans laisser de message et, « depuis, son téléphone ne répond plus ».

« On sait juste qu’après 11 jours de détention dans une prison de Kaboul pour défaut de présentation d’accréditation, il a été transféré dans une autre prison de la capitale et serait sous le coup d’une accusation d’espionnage », ajoute l’appel, selon lequel « un canal de discussions a été ouvert par RSF auprès des autorités talibanes ».









Un travail récompensé à Bayeux

Né en Afghanistan, Mortaza Behboudi a vécu en Iran où ses parents étaient réfugiés. Il est ensuite reparti dans son pays natal où il a commencé sa carrière comme photoreporter. Réfugié en France à partir de 2015, il a créé le site d’information Guiti News avec des confrères exilés. Il a collaboré avec de nombreux médias français.

Il est coauteur de la série de reportages « À travers l’Afghanistan, sous les talibans », publiée sur Mediapart et récompensée l’an dernier par le prix Bayeux des correspondants de guerre et le prix Varenne de la presse quotidienne nationale.