Le régime des talibans, qui ne cesse de reculer sur les promesses faites en 2021, se coupe encore un peu plus de ses rares interlocuteurs. L’interdiction faite aux Afghanes d’accéder à l’université, décidée mardi par le régime des talibans, est une décision « ni musulmane ni humaine », a ainsi estimé jeudi le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu.

« Cette interdiction n’est ni musulmane ni humaine. Nous rejetons ce bannissement, nous ne le croyons pas juste. Espérons, si Dieu veut, qu’ils renonceront à cette décision » a déclaré le ministre lors d’une conférence de presse. « En quoi l’éducation des femmes blesse-t-elle l’humanité ? », a interrogé Mevlut Cavusoglu. La Turquie, dont la majorité de la population est musulmane, est le seul pays membre de l’Otan à avoir conservé une ambassade ouverte à Kaboul depuis l’arrivée des talibans au pouvoir en août 2021.









Cette décision avait déjà été largement condamnée par la communauté internationale, en particulier aux Etats-Unis et en Allemagne, où Berlin a annoncé vouloir saisir le G7 de la question. En France, le ministère des Affaires étrangères a dénoncé une décision « profondément choquante », qui « vient s’ajouter à la liste des innombrables violations et restrictions aux droits et libertés fondamentales des Afghanes prononcées par les Talibans ».