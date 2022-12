L’Afghanistan est endeuillé par un terrible drame de la route. Dix-neuf personnes ont été tuées dans l’accident d’un camion-citerne dans un tunnel à haute altitude de la passe de Salang, dans l’est du pays, ont annoncé dimanche des responsables talibans.

Selon Hekmatullah Shamim, porte-parole du gouverneur de la province de Parwan, il y a également 32 blessées. Un responsable provincial en charge des questions de santé, Abdullah Afghan Mal, a pour sa part indiqué que « de nombreuses femmes et des enfants gravement brûlés » figurent parmi les morts.

Un drame dans la nuit

Samedi dans la nuit, « un camion-citerne s’est renversé et a pris feu dans le tunnel de Salang, ce qui a ensuite mis le feu à plusieurs autres véhicules », a expliqué Hamidullah Misbah, porte-parole du ministère des Travaux publics, ajoutant que le bilan devrait s’alourdir. Le col de Salang, situé au nord de Kaboul, a été fermé à la circulation et des équipes de secours ont été héliportées sur le site.

La passe de Salang, une des plus hautes routes de montagne de la planète (3.650 mètres), a été construite par des spécialistes soviétiques dans les années 1950. Elle inclut un tunnel long de 2,6 kilomètres traversant la chaîne de montagnes de l’Hindou Kouch, connectant ainsi Kaboul au nord du pays. Les nombreux accidents, les fortes chutes de neige et les avalanches en hiver obligent les autorités à régulièrement fermer le tunnel pendant plusieurs jours. En 2010, plus de 150 personnes avaient en outre été tuées dans des avalanches au col de Salang.