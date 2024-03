Devant des jeunes, Javier Milei affirme que l’avortement est un « meurtre »

C’est une charge très violente contre le droit à l’IVG en Argentine. Le président Javier Milei a affirmé mercredi dans un discours devant des collégiens et des lycéens qu’il considérait l’avortement, légal dans le pays, comme un « meurtre », et les partisans de sa légalisation comme des « assassins ».

L’ultralibéral de 53 ans, connu pour être opposé à l’avortement mais qui ne s’est pas exprimé publiquement sur le sujet depuis son entrée en fonction il y a trois mois, s’adressait à des jeunes d’un établissement catholique de Buenos Aires.

Le ministère des Femmes, des Genres et de la Diversité supprimé

« Je vous préviens, pour moi l’avortement est un meurtre (…) et je peux vous le prouver d’un point de vue mathématique, philosophique et libéral », a-t-il dit deux jours avant la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars. Il a ajouté que ceux qui avaient soutenu sa légalisation en 2020 dans le pays étaient des « assassins ».

Depuis son entrée en fonction, Javier Milei a supprimé le ministère des Femmes, des Genres et de la Diversité, et annoncé la fermeture de l’Institut national contre les discriminations (Inadi). Celui qui se décrit comme un « anarcho-capitaliste » a exprimé à maintes reprises sa volonté de fermer des institutions ou organismes selon lui « inutiles ». Le gouvernement a en outre interdit le mois dernier le langage inclusif dans l’armée, et annoncé son intention de le bannir aussi dans l’administration.

Une loi en vigueur depuis janvier 2021

Lors d’un discours prononcé devant les dirigeants mondiaux à Davos en janvier, Javier Milei s’en était pris à la « justice sociale », au « féminisme radical » et à « l’agenda sanglant de l’avortement ».

La loi sur l’interruption volontaire de grossesse en Argentine a été adoptée en décembre 2020 et mise en œuvre en janvier 2021 après un débat qui a polarisé la société. Elle prévoit la possibilité d’avorter jusqu’à 14 semaines de grossesse sans avoir à en expliquer les raisons, ainsi que lorsque la grossesse résulte d’un viol et si la santé ou la vie de la femme enceinte est en danger.