Nicolás Maduro est particulièrement remonté contre DW. Le président du Venezuela a qualifié lundi de « nazie » la chaîne d’information allemande après la diffusion d’un reportage sur la corruption dans son pays.

Le signal de la chaîne n’est en outre plus accessible sur l’un des principaux câblo-opérateurs du pays. Ni le gouvernement vénézuélien ni le média public allemand n’ont indiqué si des mesures avaient été prises à l’encontre de DW. Il n’a pas non plus été possible de déterminer à quel moment le signal avait été interrompu.

Des accusations récurrentes contre les médias

Nicolás Maduro a accusé la chaîne de se livrer à une campagne médiatique contre le Venezuela, un type d’accusation formulée par le chef de l’Etat à de nombreuses reprises. « Ils ont une petite campagne menée par CNN en Español, CNN en général ; par Associated Press, AP ; par tous ces médias, y compris un média nazi d’Allemagne, la DW, la Deutsche Welle (…) une campagne disant que tous les crimes du monde sont commis aujourd’hui par des Vénézuéliens », a déclaré le président dans son programme hebdomadaire diffusé sur la télévision d’Etat. « Méfiez-vous de cette campagne, qui vise à salir le Venezuela et, en fin de compte, à essayer de me salir », a-t-il ajouté.

DW a diffusé un reportage sur la corruption, accusant des responsables politiques « de haut rang » au Venezuela d’être impliqués dans le trafic de drogue, l’exploitation minière illégale et des activités d’extorsion.

La liberté de la presse réprimée

Le syndicat national des travailleurs de la presse (SNTP) et des organisations de défense de la liberté d’expression ont en outre dénoncé une « escalade » à l’encontre des médias vénézuéliens au cours des deux décennies de gouvernement chaviste, faisant état de la fermeture de plus de 200 journaux, stations de radio et chaînes de télévision. La diffusion de CNN en Español, la version hispanophone de la chaîne américaine CNN, a ainsi été interrompue au Venezuela en 2017 sur ordre du gouvernement. Nicolás Maduro avait accusé le média de faire partie d’une « conspiration ».