«Je m’attendais à de telles réactions, mais pas à ce point. » C’est ainsi qu’Apameh Schönauer, la nouvelle Miss Allemagne, a réagi à la vague d’insultes, de menaces et de cyberharcèlement dont elle est la cible depuis son couronnement.

Cette Allemande d’origine iranienne, âgée de 39 ans et mère de deux enfants, a remporté samedi le concours de beauté outre-Rhin. Mais sa soudaine célébrité a été assombrie par de nombreux commentaires désobligeants sur son physique, son âge ou ses origines, rapporte BFMTV. La Miss, architecte de profession, a ainsi été la cible de très nombreux messages haineux, sexistes et racistes sur les réseaux sociaux.

Le directeur de Miss Allemagne la défend

« Je ne répondrai pas aux discours de haine », a déclaré mercredi, Miss Allemagne, Apameh Schönauer, au média Leadersnet Deutschland. « J’accepte volontiers les commentaires constructifs, j’occulte tout le reste. […] Ces réactions me montrent toutefois à quel point il est important que je m’engage pour que les femmes – en particulier les femmes issues de l’immigration – suivent leur propre voie et réalisent leurs visions et leurs rêves. »

Le directeur de Miss Allemagne, Max Klemmer, a également pris la parole depuis l’élection et dénoncé sur son compte Instagram ce déferlement de haine. « Cela montre en tout cas que nous avons choisi la bonne personne », a-t-il déclaré. De nombreuses autres voix se sont élevées pour défendre Apameh Schönauer.

Le concours, rebaptisé « Miss Germany Awards » en 2019, veut aujourd’hui valoriser la personnalité et l’engagement des candidates plutôt que leur beauté physique. Il se veut aujourd’hui être un modèle pour les concours de beauté du monde entier, pour que « les femmes ne soient plus entendues sur la base de leur apparence, mais sur leur caractère, leurs valeurs et leur mission », a expliqué Apameh Schönauer.

A chaque élection, une polémique ? Miss Allemagne n’est pas la seule à avoir fait l’objet de critiques virulentes après l’obtention de son titre. Eve Gilles, Miss France 2024, a été attaquée sur son physique et sa coupe de cheveux. A peine élue Miss Japon, Carolina Shiino, une mannequin de 26 ans née en Ukraine, qui a dû finalement renoncer à son titre, a été accusée de ne pas représenter pas idéaux de beauté traditionnelle japonaise. Marina Machete, première femme transgenre couronnée Miss Portugal, a aussi été victime de harcèlement.