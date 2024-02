Ce mardi marque la fin d’un procès de grande ampleur, lors duquel le baron de la drogue Ridouan Taghi a été condamné à une peine de prison à perpétuité aux Pays-Bas. Mais qui est cet homme, considéré comme le baron de la drogue le plus redouté du pays ? Pourquoi le procès était-il si surveillé et si long ? 20 Minutes vous explique tout.

Qui est Ridouan Taghi ?

Né au Maroc et ayant grandi aux Pays-Bas, Ridouan Taghi est considéré comme le cerveau du cartel de drogue surnommé la « Mocro Maffia ». Une organisation qualifiée par l’accusation de « machine à tuer bien huilée ». Considéré comme le baron de la drogue le plus dangereux du pays, il a été arrêté à Dubaï en 2019 et incarcéré dans une prison néerlandaise ultra-sécurisée. Malgré cela, l’homme de 46 ans a continué à diriger son gang depuis l’intérieur en transmettant des messages à ses complices à l’extérieur, selon le parquet.

Qu’est-ce que la « Mocro Maffia » ?

Ridouan Taghi est considéré comme le cerveau d’une organisation du grand banditisme international, dont les racines se trouvent en partie au Benelux. Cette organisation est communément appelée « Mocro Maffia » en raison des origines marocaines de plusieurs de ses membres. Le terme désigne en réalité un ensemble de groupes criminels considéré comme l’un des plus grands distributeurs de cocaïne des Pays-Bas.

Pourquoi a-t-il été condamné ?

Le baron de la drogue a été condamné ce mardi à une peine de prison à perpétuité pour une série de meurtres commis entre 2015 et 2017, a annoncé la justice. « Nous condamnons tous les suspects. Ridouan Taghi obtient la prison à vie », a déclaré le juge.

Seize autres suspects ont été condamnés à des peines allant de la perpétuité à un an et neuf mois de prison. Les 17 hommes étaient jugés pour six meurtres et quatre tentatives de meurtre.

Pourquoi ce procès était-il exceptionnel ?

Le verdict a été rendu presque six ans après le début de ce procès, qui s’est déroulé sous haute sécurité. L’armée a été mobilisée pour sécuriser les abords du tribunal pendant les audiences et les procureurs et juges, tous non identifiés, s’y rendaient en voitures blindées.

Des forces de l’ordre lourdement armées patrouillaient mardi devant le tribunal, communément appelé « Le Bunker », aux abords d’Amsterdam. De par son ampleur, le procès, appelé « Marengo », est sans précédent aux Pays-Bas, d’après les observateurs. Une plateforme de streaming néerlandaise a même réalisé une série appelée « Mocro Maffia ».

C’est quoi cette histoire de meurtres en parallèle du procès ?

Trois personnes liées au principal témoin à charge, Nabil B., un ancien membre du gang, ont été assassinées au cours du procès : son frère en 2018, son avocat Derk Wiersum en 2019 et un journaliste réputé, Peter R. de Vries, considéré comme son confident, en 2021.

Mais ces trois meurtres font l’objet d’une procédure judiciaire distincte. Le verdict de mardi concernait des crimes commis entre 2015 et 2017, visant principalement des individus soupçonnés par le gang d’être devenus des informateurs de la police.