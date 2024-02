Cuba enregistre une très forte hausse de ses exportations de cigares

Le marché du cigare en provenance de Cuba se porte bien. Les ventes internationales ont très fortement augmenté en 2023, a annoncé lundi l’entreprise Habanos, qui explique ce bond spectaculaire par une forte demande mondiale pour les produits de luxe.

« Habanos S.A. a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 721 millions de dollars, ce qui représente une augmentation en valeur de 31 % par rapport à 2022 », selon Jorge Pérez Martell, vice-président commercial de l’entreprise qui assure l’exportation des fameux « habanos ».

Une forte hausse en 2021 malgré la pandémie

En 2022, les ventes n’avaient que légèrement augmenté, de 2 %, avec un chiffre d’affaires de 545 millions de dollars. En 2021, la hausse avait par contre déjà été très importante, de 15 % par rapport à l’année précédente malgré la pandémie de coronavirus.

« Avec la fin de la pandémie, le marché du luxe en général et la consommation de cigares haut de gamme en particulier ont connu une très forte croissance de la demande dans toutes les régions », a expliqué José Maria Lopez Inchaurbe, vice-président en charge du développement, au premier jour du 24e Festival international du cigare de La Havane. Le développement de « produits spécialisés » haut de gamme, « à tirage limité et exclusif », a également été « un des moteurs de la croissance en 2023 ».

La France sur le podium des importateurs en volume

Par pays, la Chine « reste le plus grand marché mondial » en valeur, suivi par l’Espagne, la Suisse, l’Allemagne et le Royaume-Uni. En volume, l’Espagne, la France et la Chine sont les trois premiers consommateurs.

Par régions et en valeur, l’Europe reste le principal marché des cigares cubains (56 %), suivie par l’Asie-Pacifique (21 %), les Amériques (13 %) et l’Afrique et le Moyen-Orient (10 %). Les cigares cubains n’ont pas accès au marché nord-américain, le plus important au monde pour le cigare, en raison de l’embargo imposé par Washington depuis 1962.

Habanos est une coentreprise regroupant à parts égales l’Etat cubain et Tabacalera S.L.U, dont le siège est en Espagne. Longtemps propriété du groupe britannique Imperial Brands, Tabacalera appartient depuis 2020 à un consortium d’investisseurs asiatiques, réunis sous le nom d’Allied Cigar Corporation. Ni le nom ni le pays d’origine de ces investisseurs n’ont été communiqués officiellement.

Un produit « aussi dangereux que la cigarette »

Le tabac cubain, particulièrement réputé, est un des premiers produits d’exportation de l’île avec le nickel, les produits de la mer, les vaccins et les services médicaux. Ces ventes constituent une bonne nouvelle pour l’économie cubaine, qui s’est repliée de 2 % l’an dernier et traverse sa pire crise en trois décennies.

Attention tout de même. Comme le rappelle, le CHU de Lyon, « fumer le cigare est tout aussi dangereux que la cigarette. Un amateur de cigares a même quatre fois plus de risque de développer un cancer de la bouche ou du pharynx et dix fois plus de risque de développer un cancer du larynx ».