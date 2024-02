Une collision entre un camion et une fourgonnette fait dix morts au Mexique

Un accident de la route vient une nouvelle fois tragiquement endeuiller le Mexique. Dix personnes ont été tuées dans la collision d’un camion et d’une fourgonnette, dans l’Etat de San Luis Potosi, ont annoncé les autorités locales.

L’accident, survenu tôt samedi, a coûté la vie à cinq femmes, quatre mineurs et un homme, a indiqué le parquet local, ajoutant qu’il y avait aussi un certain nombre de blessés.

De très mauvaises statistiques

Les accidents de la circulation ont augmenté fortement ces dernières années au Mexique, passant de 301.678 en 2020 à 377.231 en 2022, selon les derniers chiffres de l’Institut national des statistiques.

Dimanche dernier, cinq touristes argentins et un ressortissant mexicain sont ainsi morts dans un accident de la route dans l’Etat de Quintana Roo, où se trouvent de hauts lieux touristiques comme Cozumel et Cancun. Et fin janvier, une collision entre un autocar et un semi-remorque a fait 19 morts et 22 blessés dans l’Etat de Sinaloa, au nord-ouest.