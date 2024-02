Un hôpital réservé aux kiwis a ouvert ses portes en Nouvelle-Zélande

Le tout premier centre de soins de réhabilitation réservé aux kiwis de la Nouvelle-Zélande a ouvert ses portes ce vendredi à Kerikeri, dans la région du Northland (Nouvelle-Zélande). Le pays compte quelque 26.000 kiwis bruns à l’état sauvage, soit 1.000 individus de plus qu’en 2028. L’oiseau endémique n’est plus classé parmi les espèces menacées d’extinction.

Moins de prédateurs

« Plus il y a de kiwis, plus il est probable que certains auront besoin d’aide », a expliqué Ngaire Sullivan, coordinatrice de l’association Kiwi Coast qui est à l’origine de l’hôpital. Si les oiseaux au long bec sont moins menacés par des prédateurs que les associations de protection travaillent à éliminer, comme les hermines et les furets, il peut leur arriver d’être percutés par une voiture.

Ou de tomber dans une piscine, ce qui est arrivé au premier patient de l’hôpital pour kiwis, un poussin surnommé Splash. L’animal a été pris en charge avant même l’ouverture du centre vétérinaire, qui fonctionne grâce à des bénévoles. Le jeune oiseau a reçu des soins sur place pendant plusieurs jours puis a été relâché. Auparavant, il aurait dû être transporté sur un autre site, avec des risques de mort ou d’aggravation des blessures.