L’Argentine augmente de 30 % le salaire minimum

Ce n’est pas une hausse qui va être suffisante pour améliorer le pouvoir d’achat. En Argentine, le gouvernement du président Milei a décidé d’augmenter de 30 % le salaire minimum, a indiqué mardi un porte-parole de la présidence, alors que l’inflation dépasse actuellement les 250 % par an et que de plus en plus d’Argentins vivent dans la pauvreté.

Une augmentation en deux temps

Face à l’échec des négociations sur le salaire minimum entamées entre le gouvernement, les chambres de commerce et les syndicats, la présidence a décidé de porter en février le salaire minimum à 180.000 pesos (environ 199 euros), puis en mars à plus de 202.000 pesos (223 euros, +12,2 %), soit une augmentation totale de 30 %.

Selon une étude publiée ce week-end par l’Observatoire de la dette sociale de l’Université catholique d’Argentine (UCA), 57 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, soit le chiffre le plus élevé depuis l’établissement de cette mesure privée, il y a 22 ans.