Ursula von der Leyen brigue un second mandat à la tête de la Commission

Elle part avec une longueur d’avance mais devra se battre contre l’extrême droite. Ursula von der Leyen compte rester à la tête de l’exécutif européen et a annoncé lundi sa candidature à un second mandat de présidente de la Commission. « Nous devons continuer à nous défendre contre ceux qui nous divisent de l’intérieur et de l’extérieur, nous devons nous renforcer (…) c’est la tâche que je me suis fixée », a affirmé devant la presse cette figure de la CDU, le parti conservateur allemand longtemps dirigé par Angela Merkel.

Prévues du 6 au 9 juin, les élections européennes déboucheront sur un renouvellement des têtes des principales institutions de l’Union européenne, dont celle de la Commission européenne, qui doit refléter l’équilibre politique issu du scrutin. Le Parti populaire européen (PPE), dont fait partie la CDU (Chrétiens démocrates), compte le plus de chefs d’Etat et de gouvernement au sein de l’UE et devrait arriver en tête des élections, selon les sondages.

Des ambitions à l’extrême droite

L’ancienne ministre de la Défense, première femme à avoir dirigé la Commission, devrait être désignée par le PPE comme sa tête de liste pour les élections européennes lors d’un congrès les 6 et 7 mars à Bucarest, en Roumanie. Mais à quatre mois du scrutin, les partis d’extrême droite affichent leurs ambitions, portés par les inquiétudes des électeurs face au ralentissement économique, aux réglementations sur l’environnement ou à la politique d’asile.

Plusieurs sondages font état d’une forte poussée du groupe Identité et Démocratie (ID), qui réunit le Rassemblement national (RN, France) de Marine Le Pen, le Vlaams Belang belge, l’AfD allemand ou encore le FPÖ autrichien.

ID pourrait devenir le troisième groupe dans l’hémicycle de Strasbourg, en doublant les libéraux de Renew, par ailleurs au coude-à-coude avec l’autre groupe de droite radicale en progression autour de Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni, du parti polonais Droit et Justice (PiS) et de l’espagnol Vox. Si la droite radicale sort renforcée des élections, elle risque de durcir la politique migratoire et de rendre plus difficile l’adoption de nombreux textes, en particulier les législations environnementales.