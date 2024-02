Des violences tribales font 53 morts en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Les violences liées à des conflits ancestraux endeuillent une nouvelle fois la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cinquante-trois personnes sont mortes dans des violences tribales, a annoncé dimanche soir la police de ce pays du Pacifique.

Des policiers et des soldats ont retrouvé les corps de 53 hommes qui, selon la police, auraient été tués près de la ville de Wabag (nord), sur les hauts plateaux à quelque 600 kilomètres au nord-ouest de la capitale Port Moresby, a rapporté le responsable de la police du pays, David Manning. Les circonstances exactes de ces décès ne sont pas encore connues. La police a toutefois rapporté avoir reçu des signalements de tirs nourris.

Des affrontements de plus en plus meurtriers

Selon David Manning, ces morts seraient liées à un conflit persistant entre deux tribus. Les clans des hauts plateaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée sont en conflit depuis des siècles et l’arrivée des armes automatiques a rendu les affrontements plus meurtriers et a accru les violences.

La police a indiqué avoir reçu des images de corps ensanglantés présentant de graves blessures, allongés côte à côte sur la route ou empilés à l’arrière d’un camion.