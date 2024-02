Une province afghane interdit les photos d’êtres vivants

Les autorités de la province de Kandahar, dans le sud de l’Afghanistan, ont ordonné ce dimanche aux militaires et aux fonctionnaires de ne pas prendre de photos ou de filmer des vidéos montrant des « êtres vivants ». Dans une lettre adressée aux responsables civils et militaires, le ministère de l’Intérieur de la province leur a demandé de « s’abstenir de prendre des photos d’êtres vivants » lors de leurs « rassemblements formels et informels, car cela cause plus de mal que de bien ».

En revanche, les contenus texte et audio rendant compte des activités de ces responsables sont autorisés. Les représentations d’êtres humains et animaux sont en règle générale absentes dans l’art islamique, mais pour certains musulmans, toute représentation d’êtres vivants doit être totalement interdite. Revenus au pouvoir en Afghanistan en août 2021, les talibans appliquent une version très rigide de l’islam. Un porte-parole du gouverneur de la province de Kandahar a déclaré que la lettre était authentique.

Des photos déjà rares

Il était à ce stade impossible de savoir jusqu’où irait l’application de ces instructions et comment les autorités talibanes de la province comptaient les faire respecter. Les porte-parole du gouvernement des talibans n’ont pour le moment pas donné suite aux demandes de clarification sur cette lettre. La télévision et les photographies d’êtres vivants ont été interdits sous le précédent régime des talibans de 1996 à 2001.

Plusieurs médias se sont abstenus de publier des photos d’êtres humains et d’animaux depuis le retour des talibans au pouvoir. Cependant, des ministères du gouvernement central distribuent souvent et diffusent des photos de hauts responsables lors de leurs rencontres avec des responsables étrangers.