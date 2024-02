Un camp en Egypte pour les réfugiés au 133e jour de guerre Hamas-Israël

Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le bilan dramatique des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

L’Egypte construit un camp fermé et sécurisé dans le Sinaï pour accueillir les Palestiniens de Gaza fuyant la guerre, en cas d’offensive israélienne sur Rafah, selon un média américain et une ONG égyptienne.

Le Wall Street Journal affirme qu'« un enclos fermé de 13 km2 » est construit à la frontière avec le territoire palestinien dévasté par plus de quatre mois de guerre entre Israël et le Hamas. Ce campement pourrait abriter « plus de 100.000 personnes », selon le quotidien américain.

Dans un rapport publié cette semaine, la Fondation du Sinaï pour les droits humains affirme que l’Egypte construit « une zone fermée de haute sécurité et isolée » pour les réfugiés palestiniens « en cas d’exode de masse ».

Le gouverneur du Nord-Sinaï, Mohamed Abdel Fadil Choucha, a démenti toute construction de ce type mais l’ONG égyptienne a souligné que deux chefs d’entreprises locaux lui avaient confirmé avoir obtenu des contrats pour bâtir une zone fermée « entourée de murs de sept mètres de hauteur ».

La phrase du jour

« La reconnaissance d’un Etat palestinien n’est pas un tabou pour la France »

Ce sont les mots prononcés par Emmanuel Macron, qui a reçu ce vendredi à l’Elysée le roi Abdallah II de Jordanie. Depuis le 7 octobre, l’attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël, et le conflit qu’elle a provoqué à la faveur des représailles israéliennes massives à Gaza, Paris affirme que seule la « solution à deux Etats », israélien et palestinien, peut sortir la région de l’ornière.

Et se réjouit que cette idée ancienne, en sourdine pendant des années, ait été remise clairement à l’ordre du jour par les Etats-Unis.

Il faut lui donner « un élan décisif et irréversible », a martelé vendredi le président français. Mais il a franchi, pour la première fois, un pas diplomatique notable en menaçant d’un feu vert unilatéral en l’absence de volonté israélienne d’aboutir à une telle solution par des négociations.

Le chiffre du jour

Plus de 20. C’est le nombre de personnes soupçonnées d’avoir participé aux attaques du 7 octobre qu’Israël dit avoir arrêtées à l’hôpital Nasser de Khan Younès, dans la bande de Gaza.

La tendance du jour

Joe Biden a déclaré ce vendredi soir qu’il « fallait un cessez-le-feu temporaire » dans la bande de Gaza « pour faire sortir les otages », ajoutant qu’il avait « toujours l’espoir que cela puisse se réaliser ».

« J’espère qu’en attendant, les Israéliens ne procéderont pas à une invasion terrestre massive », a ajouté le président américain, qui était interrogé sur une possible offensive militaire sur la ville de Rafah, à la frontière avec l’Egypte.