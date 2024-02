La presse officielle russe, voix du Kremlin sur la mort d’Alexeï Navalny

Aucune mention de son empoisonnement en 2020 ou de sa vidéo révélant le luxueux palais de Vladimir Poutine… Sans surprise, les agences de presse officielles russes ont rapporté la mort d’Alexeï Navalny, ce vendredi dans une colonie pénitentiaire russe, en expurgeant largement sa biographie et s’attardant sur ses condamnations judiciaires.

L’agence Tass, qui indique que des enquêteurs vont se pencher sur les circonstances de la mort de Navalny, rappelle qu’Alexeï Navalny a été arrêté en Russie à son retour d’Allemagne, mais se contente de dire que l’opposant « suivait un traitement » dans ce pays. En réalité, Navalny y était hospitalisé après avoir été empoisonné au Novitchok, un poison inventé dans l’ex-URSS. Il était tombé malade en Sibérie alors qu’il était en campagne électorale pour des scrutins locaux et régionaux.

Quant à l’agence Ria Novosty, si elle rapporte brièvement les condamnations prononcées ce vendredi par Joe Biden et Kamala Harris, elle reprend aussi les propos de Margarita Simonian. Selon la rédactrice en chef des différentes éditions de RT, un média considéré comme un organe de propagande du Kremlin, la mort de l’opposant, à un mois de l’élection présidentielle russe, ne bénéficie pas à la Russie, mais à « des forces complètement opposées ». Pour Margarita Simonian, « tout le monde a oublié Navalny depuis longtemps et il ne servait à rien de le tuer, surtout avant les élections ». Une déclaration contredite par l’avalanche de condamnations qu’a déclenchée la mort de l’opposant.

Le narratif du Kremlin, blâmant les condamnations occidentales, est aussi repris sur le site Izvestia, qui affirme que la mort de Navalny serait due à un caillot de sang. Izvestia cite Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui dénonce des « déclarations enragées et totalement inacceptables ».

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a déclaré ce vendredi que la Russie « est responsable » de la situation ayant mené à la mort d’Alexeï Navalny, qui souligne « la faiblesse et la corruption » du système de Vladimir Poutine. Emmanuel Macron a quant à lui exprimé sa « colère et son indignation ». « Dans la Russie d’aujourd’hui, on met les esprits libres au goulag et on les y condamne à la mort », a lancé le président de la république.