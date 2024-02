Importée d’Europe, la Saint-Valentin est devenue très populaire ces dernières années auprès des jeunes dans de nombreux pays du Sud-Est. C’est le cas au Cambodge où il est de tradition désormais d’offrir des bouquets de roses rouges ou des chocolats en forme de cœur. Mais hors de question d’aller plus loin et de s’adonner aux plaisirs de la chair en ce jour de l’amour.

Cette mise en garde émane des autorités cambodgiennes qui appellent les jeunes du pays à éviter « toute activité inappropriée » pour la Saint-Valentin sous peine de « perdre leur dignité. » Mardi soir, le ministère de l’Éducation a ainsi publié une directive destinée aux établissements scolaires leur ordonnant de « prendre des mesures pour empêcher les activités inappropriées le jour de la Saint-Valentin », estimant qu’il ne s’agissait « pas d’une tradition khmère ».

La virginité à tout prix pour les femmes avant le mariage

Le ministère de la Culture a lui aussi demandé aux autorités et aux parents « de rappeler aux enfants de profiter de cette journée en conformité avec la belle tradition khmère, dans l’intérêt de leur honneur et de leur dignité. » L’Autorité nationale de lutte contre le sida s’est également fendue d’une leçon de morale en rappelant que le virus continuait à se propager dans le pays et que certains, en particulier les jeunes, profitaient de la Saint-Valentin pour « manifester un amour qui mène à d’éventuels rapports sexuels. »

Dans ce pays de tradition bouddhiste, les femmes cambodgiennes subissent une forte pression sociale pour conserver leur virginité jusqu’au mariage.