Le plus grand parc d’attractions de Suède ravagé par un incendie

Explosion d’un toboggan aquatique, boules de feu, nuage de fumée noire… Les images impressionnantes d’un important incendie dans le parc aquatique Liseberg Oceana ont circulé sur les réseaux sociaux. Le feu s’est déclaré lundi 12 février dans le plus grand parc d’attractions de Suède, à Göteborg (ouest), et s’est propagé en particulier dans un nouvel espace aquatique, qui devait ouvrir au plus tard en 2024. Douze blessés légers ont été recensés, ont indiqué les autorités.

L'un des plus grands parcs aquatiques du Nord de l'Europe prévu pour 2024 au sein du Resort de #Liseberg, en Suède est actuellement en feu...



L'incendie s'est déclaré dans un toboggan aquatique. L'alarme s'est déclenchée vers 10h. pic.twitter.com/LokFSeEN8y — Coaster-Actus 🎢 (@CoasterActus) February 12, 2024

La police a affirmé avoir évacué un hôtel et des bureaux contigus du parc d’attractions Liseberg, situé dans le centre de Göteborg. Les services d’urgence de la région ont demandé aux personnes aux alentours « de rester à l’intérieur et de fermer portes, fenêtres et ventilation », en raison de l’épaisse fumée.

Il est trop tôt pour se prononcer sur une éventuelle origine criminelle du sinistre et pour donner une évaluation des dégâts, a précisé la police dans son communiqué. « Le feu a pris naissance dans l’une des attractions aquatiques à l’extérieur du bâtiment et s’est ensuite propagé à l’ensemble du bâtiment », a indiqué Liseberg dans un communiqué.