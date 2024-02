Le prince William remercie le monde pour les « messages de sympathie »

Sa parole est rare et elle était très attendue depuis l’annonce de la maladie frappant son père souverain. Le prince William a remercié mercredi les Britanniques et le monde pour leur « sympathie » envers la famille royale et le roi. Il s’agit là de la première déclaration publique de l’héritier du trône qui reprend ses activités officielles après une pause pour s’occuper de son épouse, Kate, convalescente.

« Nous apprécions sincèrement les messages de sympathie de tout le monde », a brièvement déclaré à la presse l’héritier du trône en arrivant à un gala de charité à Londres. William a repris mercredi ses engagements royaux publics, avec la lourde tâche de combler le vide laissé par l’absence du roi Charles III contraint de se mettre à l’écart.

Un avant-goût du destin de William

Moins de 18 mois après avoir accédé au trône, le souverain de 75 ans a débuté lundi son traitement contre une forme de cancer qui n’a pas été précisée. S’il va poursuivre certaines de ses fonctions administratives, il va s’absenter de la vie publique pour une durée indéterminée et s’est dès mardi mis au vert dans sa résidence de campagne de Sandringham, dans l’est de l’Angleterre.

Comme un avant-goût du destin qui l’attend lorsqu’il succédera à son père, William, très populaire, se retrouve encore un peu plus sur le devant de la scène. Le prince de Galles, 41 ans, a remis des décorations au château de Windsor mercredi matin, sa première apparition officielle en trois semaines. William s’était mis en retrait en raison de l’opération subie par son épouse, et afin de s’occuper de leurs trois jeunes enfants, George, Charlotte et Louis. Kate, 42 ans, a été hospitalisée le 16 janvier pour une opération chirurgicale de l’abdomen. Les raisons de cette intervention restent inconnues, mais il ne s’agit pas d’un cancer, selon les médias britanniques.