Six policiers palestiniens tués au 123e jour du conflit Israël-Hamas

Pour mieux comprendre les derniers événements sur le conflit entre le mouvement islamiste palestinien du Hamas et Israël, 20 Minutes fait le point tous les soirs. Entre les déclarations fortes, les avancées diplomatiques ou le bilan dramatique des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Le ministère de la Santé du Hamas palestinien a affirmé ce mardi qu’une frappe israélienne avait tué plusieurs policiers qui, selon des témoins, sécurisaient le passage d’un camion d’aide humanitaire dans l’extrême sud de la bande de Gaza. « Six policiers palestiniens ont été tués après que l’occupation israélienne a pris pour cible leur véhicule dans le quartier de Khirbet al-Adas à Rafah », a précisé le ministère dans un communiqué.

Des témoins ont déclaré à l’AFP que ces policiers sécurisaient le passage d’un camion transportant de la farine lorsque l’aviation israélienne a touché leur véhicule, projetant des « morceaux » de corps des passagers. Un photographe de l’AFP présent sur les lieux a vu du sang maculer une partie de la voiture à la carrosserie déformée, mais sur le capot de laquelle on pouvait voir un insigne de police.

Les services de secours ont emporté un corps avec une couverture pour linceul, dans une ambulance elle aussi endommagée. Contactée par l’AFP, l’armée israélienne n’avait pas répondu en fin d’après-midi.

Le chiffre du jour

8.000. C’est le nombre de personnes évacuées lundi de l’hôpital al-Amal du sud de Gaza, encerclé par les combats. Mais environ 300 autres personnes s’y trouvent encore, dont des personnes âgées, a indiqué la Croix-Rouge ce mardi.

« La situation humanitaire dans la bande de Gaza est plus que catastrophique », a déclaré un porte-parole de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), Tommaso Della Longa, lors d’un point de presse à Genève. « 8.000 personnes déplacées qui avaient trouvé refuge dans notre hôpital du Croissant-Rouge palestinien à Khan Younès, Al-Amal, ont quitté l’hôpital hier [lundi] », a-t-il indiqué. « Il y a encore actuellement une centaine de personnes âgées et de personnes handicapées qui n’ont pas pu quitter l’hôpital, 80 patients et 100 membres du personnel et bénévoles. Ils sont toujours à l’intérieur », a-t-il précisé.

La phrase du jour

« Nous continuons à croire qu’un accord est possible et même essentiel » »

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a affirmé qu’il transmettra mercredi à Israël la réponse du Hamas palestinien sur le projet d’accord concernant les otages toujours retenus dans la bande de Gaza depuis l’attaque du 7 octobre. « Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais nous continuons à croire qu’un accord est possible et même essentiel, et nous continuerons à travailler sans relâche pour y parvenir », a déclaré mardi le diplomate à Doha.

La tendance du jour

Vers une trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza ? Ce mardi, le mouvement islamiste palestinien a indiqué dans un communiqué avoir remis sa réponse aux médiateurs égyptiens et qataris concernant un projet de cessez-le-feu avec Israël, qui inclut le sort des otages détenus depuis le 7 octobre.

Le communiqué ne précise pas la nature de cette réponse, mais le Qatar a affirmé un peu plus tôt avoir reçu une réponse « positive » du Hamas « concernant le cadre général de l’accord sur les otages » toujours retenus dans la bande de Gaza depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre en Israël.