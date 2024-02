9 questions sur les frontières à répondre en moins de 3 minutes

Dans l’ouest de la Syrie, un mur, long de 220 kilomètres et vieux de plus de 4.000 ans, a été découvert, renvoyant la grande muraille de Chine (700 av. JC) et le mur d’Hadrien (122 apr. JC) aux vestiaires. Ce mur pourrait symboliser la plus ancienne délimitation entre deux entités ; en d’autres termes, la première frontière entre deux « pays ». Depuis, des centaines ont été tracées sur le globe, le long des cours d’eau, sur la crête des montagnes, au cœur des forêts, etc. Et elles ne ressemblent pas toujours à ce que l’on imagine, à savoir, une ligne plus ou moins droite qui part d’un point A pour rejoindre un point B.

Pour mettre à l’épreuve vos connaissances géopolitiques et what-the-fuckesses sur ce sujet, nous vous avons concocté un petit quiz-vidéo à réaliser, si possible, en moins de 3 minutes (et sans l’aide de Wikipédia). Au menu : la frontière la plus longue et la frontière la plus courte de France. La plus haute au monde et celle que l’on voit le mieux depuis la Station Spatiale Internationale en orbite autour de la Terre. Celle que l’on traverse dans son sommeil en roulant dans son lit. Ces pays qui n’en ont qu’une. Ou encore celle qui n’a pas une seule route pour la traverser…

Pour jouer, cliquez sur la vidéo placée en tête de cet article.