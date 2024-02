Réélu au Salvador, Nayib Bukele revendique « plus de 85 % des voix »

Plébiscité pour sa guerre impitoyable contre les gangs au Salvador, Nayib Bukele a affirmé dimanche avoir remporté un second mandat dès le premier tour de la présidentielle « avec plus de 85 % des voix ». Le chef d’Etat s’est félicité d’avoir fait de son pays « le plus sûr » du continent américain.

« Le peuple salvadorien s’est exprimé, et non seulement il s’est exprimé haut et fort, mais il s’est exprimé avec la plus grande force dans l’histoire de la démocratie dans le monde entier. C’est littéralement le pourcentage le plus élevé de l’histoire », a-t-il lancé, sous les acclamations de ses partisans réunis devant le Palais national de San Salvador, tandis que des feux d’artifice retentissaient dans le pays. Selon le Tribunal suprême électoral (TSE), organisateur du scrutin, Monsieur Bukele est crédité de 82,9 % des suffrages après le dépouillement de 31,49 % des bulletins de votes.

Un « dictateur cool »

Selon le jeune président de 42 ans, au pouvoir depuis 2019, son parti Nuevas ideas « remporte au moins 58 des 60 » sièges à l’Assemblée. « Ce serait la première fois dans un pays qu’un parti unique existe dans un système pleinement démocratique », s’est enorgueilli avec un brin d’ironie celui qui se présente comme un « dictateur cool ». Nayib Bukele a assuré qu’il allait proroger l’état d’urgence, en cours depuis 2022, qui permet arrestations sans mandat et déploiement de l’armée dans les rues.

Grâce à ce régime d’exception, depuis près de deux ans quelque 75.000 criminels ont été envoyés derrière les barreaux. Quelque 12.500 considérés les plus dangereux membres des maras du MS-13 et du Barrio 18 sont enfermés dans une méga prison, la plus grande d’Amérique (40.000 places), aux conditions de détention ultra-strictes. « Nous sommes littéralement passés du pays le dangereux du monde, au pays le plus sûr de tout le continent américain », a-t-il répété.

Les statistiques gouvernementales plaident pour lui. Le taux d’homicide a été réduit à 2,4 pour 100.000 habitants en 2023, contre 87 pour 100.000 en 2019.