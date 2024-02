Bombardement ukrainien et tensions russe - sud-coréenne au 710e jour de guerre

Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Le bilan du bombardement ukrainien qui a touché une boulangerie dans la ville occupée de Lyssytchansk, dans l’est du pays, a fait au moins huit morts et 10 blessés, ont annoncé les autorités d'occupation russes. Selon les autorités prorusses, les forces ukrainiennes ont touché un bâtiment dans lequel se trouvait une boulangerie très fréquentée et le bilan devrait s'alourdir.

Le ministère russe des Situations d'urgence avait indiqué plus tôt que les opérations de secours se poursuivaient. Leonid Pasechnik, le gouverneur de Lougansk installé par la Russie, a accusé les forces de Kiev d'avoir visé la boulangerie qui, selon lui, est connue pour avoir du pain frais pendant les weekends.

RIA Novosti a publié une vidéo d'un bâtiment détruit, où l'on voit aussi des secouristes sortir des décombres une voiture entièrement écrasée. Lyssytchansk, dans la région de Lougansk, est tombée aux mains des forces russes après une bataille brutale au début de l’offensive de Moscou en 2022.

Le chiffre du jour

20 à 25. C’est le nombre de journalistes interpellés lors d’un rassemblement organisé sous les murs du Kremlin par des femmes de soldats combattant en Ukraine, qui demandent le retour de leurs maris du front.

Un vidéaste de l’AFP interpellé pendant cette manifestation a indiqué qu’environ 20 à 25 journalistes, uniquement des hommes, se sont retrouvés avec lui dans un fourgon cellulaire et ont été conduits dans un commissariat pour des relevés d’identité.

Environ trois heures plus tard, tous ces journalistes ont été relâchés après avoir reçu un avertissement du ministère russe de l’Intérieur, selon le vidéaste de l’AFP. Parmi ces interpellés se trouvaient plusieurs employés de médias étrangers, dont l’agence de presse américaine AP, le média néerlandais NOS, le magazine allemand Spiegel et un reporter indépendant français.

La déclaration du jour

« Ces propos ignorent la réalité évidente et objective de la rhétorique menaçante de la Corée du Nord et de ses provocations continues qui font monter les tensions dans la péninsule coréenne et dans la région »

La Corée du Sud a jugé ce samedi « grossiers » et « ignorants » les propos de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères de Moscou, Maria Zakharova, qui avait estimé que Séoul était en partie responsable de la tension croissante dans la péninsule coréenne. Le ministère des Affaires étrangères de Séoul a qualifié ces propos de « grossiers, ignorants et partiaux, d’un niveau inférieur à celui d’une porte-parole du ministère des Affaires étrangères d’un pays ». La Corée du Sud a également convoqué l’ambassadeur de Russie à Séoul, Georgy Zinoviev, pour protester contre ces propos.

La tendance du jour

De nouvelles tensions à venir entre la Russie et les Etats-Unis ? La Russie a réclamé ce samedi une réunion « urgente » du Conseil de sécurité de l’ONU au sujet des frappes américaines en Syrie et en Irak, a annoncé son représentant à l’ONU.

De plus, la série américaine The White Lotus a annoncé avoir annulé la présence de l’acteur serbe Milos Bikovic, après que l’Ukraine l’a accusé de soutenir la guerre déclenchée par le président russe Vladimir Poutine. L’Ukraine avait affirmé fin janvier que Milos Bikovic soutenait la Russie « depuis le début de l’invasion ». « HBO, ça ne vous dérange pas de travailler avec une personne qui soutient le génocide et viole le droit international ? », s’était insurgé le ministère ukrainien des Affaires étrangères.