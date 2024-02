• « Depuis mi-janvier, plus de 70 témoignages anonymes comportant des accusations d’agression sexuelle ont été relayés sur les réseaux sociaux par un blogueur camerounais, N’Zui Manto, qui qualifie Hervé Bopda de "plus grand violeur de l’histoire du Cameroun". »

• Hervé Bopda est un homme d’affaires camerounais, arrêté à Douala à la suite de multiples accusations d’agressions sexuelles et de viols sur des jeunes filles. Il est le fils d’un riche entrepreneur décédé, fréquente les milieux mondains et jouit d’un grand nombre de privilèges

C’est une affaire qui secoue le Cameroun depuis plusieurs semaines. Soupçonné de multiples agressions sexuelles et viols sur des jeunes filles, un homme d’affaires camerounais, fils de bonne famille, a été arrêté dans la capitale économique, Douala, mercredi matin. L’ordre des avocats du Cameroun avait réclamé la semaine dernière l’ouverture d’une enquête.

« Hervé Bopda a été interpellé ce matin (…) à Bonabéri. Le suspect Hervé Bopda est soupçonné d’avoir violé ou agressé sexuellement un très grand nombre de jeunes filles. Depuis le début de l’affaire (…) deux mandats d’amener avaient été signés. Son arrestation ouvre la voie à la procédure judiciaire qui se chargera de répertorier des preuves contre lui », a annoncé la CRTV, la radio-télévision d’Etat camerounaise.

Qui est Hervé Bopda ?

Hervé Bopda, visage connu des soirées mondaines camerounaises, est le fils d’un riche homme d’affaires, Emmanuel Bopda Fodoup. Ce dernier, décédé en 2020, a laissé les commandes de Boem Steel Industry à ses héritiers, qui luttent pour obtenir la direction de l’entreprise, précise Le Monde.

Hervé Bopda fréquente depuis son plus jeune âge les classes aisées de Douala et possède un épais carnet d’adresses au sein de la jet-set. Homme d’affaires reconnu, il se délecte des meilleurs whiskys et champagnes et est connu pour son amour des cigares et des signes extérieurs de richesse, comme les belles montres ou les grosses voitures. Il bénéficierait même de passe-droits des autorités.

Que lui reproche-t-on ?

Après dix jours de d’attaques nourries sur les réseaux sociaux, les autorités camerounaises se sont finalement résolues à arrêter l’homme d’affaires. La Commission des droits de l’Homme du Cameroun s’était saisie de l’affaire le 19 janvier face à son retentissement sur les réseaux sociaux et avait regretté samedi dernier ne pas pouvoir la « traiter comme il se doit », à savoir « entendre les témoins » et « confronter les parties » en raison de l’anonymat des dénonciations.

Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la Promotion de la femme et de la Famille, a « encouragé » les victimes à « briser le silence » et « à fournir aux autorités judiciaires les éléments nécessaires à la conduite des procédures destinées à établir la matérialité des faits ». Depuis mi-janvier, plus de 70 témoignages anonymes comportant des accusations d’agression sexuelle ont été relayés sur les réseaux sociaux par un blogueur camerounais, N’Zui Manto, qui qualifie Hervé Bopda de « plus grand violeur de l’histoire du Cameroun ».

D’après TV5 Monde, « trois plaintes officielles ont été déposées auprès du tribunal militaire et judiciaire de Douala aux motifs de "viol, séquestration, enlèvement, sodomie, mise en danger de la vie d’autrui, viol en réunion, menaces à main armée, harcèlement". » Des lignes d’écoute ont également été mises à disposition des victimes présumées de Douala et de Yaoundé.

#StopBopda, le déclencheur sur les réseaux sociaux

Le hashtag (#StopBopda), né de la vague d’indignation des internautes, a depuis été repris plusieurs milliers de fois sur X (ex-Twitter), bénéficiant notamment de la mobilisation d’artistes, de sportifs et d’influenceurs très suivis à travers le continent africain. On a également pu l’apercevoir dans les tribunes des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroule actuellement en Côte d’Ivoire.

#StopBopda il est 17h54 en temps universel. Ce criminel est toujours en liberté. Nous demandons justice pour toutes les victimes. #Can2023 pic.twitter.com/vuBtLGtspB — Radical Feminist (@CedayBoho) January 29, 2024

Lundi, la famille d’Hervé Bopda avait rédigé un communiqué de presse dans lequel elle affirme que le suspect a totalement nié les faits et compte porter plainte pour « diffamation et cybercriminalité contre les auteurs desdites publications ». Elle précise également qu’elle attend que les juges puissent faire la lumière sur cette « scabreuse affaire ».