Après un tel discours de politique générale, c’est un concept particulièrement difficile à imaginer en France. Pourtant Sandrine Rousseau ne lâche pas le morceau et a réitéré jeudi son souhait d’accéder à un jour au « droit à la paresse ». Elle répondait directement à Gabriel Attal qui a affirmé lors de son grand oral devant les députés mardi que « personne ne demande un droit à la paresse dans notre pays ».

Le gouvernement semble ainsi peu séduit par ce concept théorisé par Paul Lafargue, gendre de Karl Marx, en 1880. Mais qu’en est-il du reste du monde ? Petit tour d’horizon de ces droits à en faire moins, à moins travailler qui ont parfois été testés et approuvés ailleurs que chez nous.

Une jeunesse chinoise désireuse d’oisiveté

Le droit à la paresse n’a pas un écho qu’en France. Bien plus à l’Est, les jeunes chinois ont aussi imaginé à une époque conquérir cette permission à l’oisiveté. En 2021, cette génération balayée par les confinements stricts liés à la pandémie de Covid-19 découvre le bien-être qu’apporte le fait de ne pas travailler. Un mouvement appelé « Tang ping », qu’on peut littéralement traduire par « rester allongé », émerge sur les réseaux sociaux. Une mobilisation qui va à l’encontre du stéréotype du travailleur chinois, entretenu par le régime, véhiculé en Occident.

Pourtant, « la réalité sociale est tout autre. La population chinoise est fatiguée, sous pression, dans des formes de dépression qui ne disent pas leur nom », expliquait à 20 Minutes Emmanuel Véron, spécialiste de la Chine contemporaine et enseignant-chercheur associé à l’Inalco, en décembre 2022. « Le mouvement "Tang ping", qui rassemble des jeunes qui ne veulent plus travailler, est très évocateur de tout ça […] Il y a un véritable rejet du modèle de société chinois dans la jeunesse, c’est un vrai mouvement de fond. »

La sieste, un droit constitutionnel en Chine

Difficile dans un régime aussi autoritaire et répressif que la Chine d’obtenir gain de cause. Mais les travailleurs chinois ont tout de même un droit constitutionnel qui se rapproche, un poil, du droit à la paresse. Il s’agit du droit à faire la sieste. Il date des années Mao Tsé-toung, pourtant connu pour être un dictateur porté sur la valeur des travailleurs, et est inscrit dans l’article 43 de la Constitution. Ce dernier prévoit que « les travailleurs de la République populaire ont droit au repos », rapporte Géo.

La sieste est donc devenue une institution en Chine, un temps précieux qui n’excède pas les trente minutes mais peut être pratiqué n’importe où. Des ouvriers sur leur chantier, voire dans la rue à même le sol, des salariés à leur bureau dans les entreprises, des fonctionnaires à leur guichet… Une sieste collective difficilement imaginable en France. « En début d’après-midi […] je suis certain de trouver de nombreuses personnes affalées sur leurs tables en train de dormir. Certains ont même amené de petits coussins afin de reposer leurs têtes », raconte dans Courrier international Arnaud, qui tient le blog « Shanghai, sans concession ».

L’expérience de la journée plus courte en Suède

A Göteborg les journées ont raccourci pendant deux ans. Pas à cause d’un soleil qui ne se lève jamais mais grâce à une expérimentation sur la durée d’une journée de travail. Cette ville de Suède a mis en place en 2015 une semaine de 30 heures en raccourcissant le temps travaillé par jour de huit à six heures. Et ce, pour le même salaire. Le test est mis en place à la fois dans l’administration publique et certaines entreprises intriguées par l’expérience. Les premières retombées sont positives : des salariés plus heureux et une meilleure productivité. Mais il reste un domaine qui n’y trouve pas son compte : l’argent. Car pour compenser les horaires non travaillés, il a fallu embaucher. Rien que pour une maison de retraite, qui avait pourtant témoigné de retombées positives à la fois pour les résidents et pour le personnel, il a fallu débourser 1,25 million d’euros, rapporte Ouest-France.

Si la ville a finalement abandonné l’expérimentation – mais pas l’idée – des entreprises ont gardé ce rythme de travail, comme Toyota ou la start-up Filimundus implantée dans la capitale. « Je vois bien que je suis plus efficace qu’avant, lorsque je travaillais dans une autre compagnie d’assurances, huit heures par jour », constate par exemple Jens, travailleur dans une plateforme d’assistance par téléphone , interrogé par Le HuffPost.

La fameuse semaine de quatre jours

C’est un débat qui revient souvent à mesure que d’autres pays s’y mettent. La semaine de quatre jours a été adoptée par nombre de nos voisins européens ainsi que par des gouvernements de contrées plus lointaines, comme le Japon. C’est en Islande que tout a commencé. En 2015, Reykjavik et le gouvernement islandais proposent à 2.500 habitants de tester pendant quatre ans de travailler 35 heures par semaine (au lieu de 40) sur quatre jours, sans baisse de salaire. Les retombées sont positives et le succès est tel que d’autres pays emboîtent le pas : le Royaume-Uni, l’Espagne ou l’Allemagne. Au-delà de l’Europe, le Japon tente aussi de s’y mettre.

En France, on penche davantage sur une semaine de quatre jours à rallonge. C’est-à-dire sans diminuer le temps de travail par semaine, comme ce que met en place la Belgique depuis début 2022. Une semaine « en quatre jours » plutôt que de quatre jours, a ainsi rappelé Gabriel Attal mardi, « sans réduction du temps de travail ». Le Premier ministre a alors demandé à « l’ensemble de [ses] ministres d’expérimenter cette solution dans leurs administrations centrales ». La paresse ce n’est pas pour tout de suite.