Candidat à sa réélection. Le très populaire président salvadorien, Nayib Bukele ou le « Roi philosophe », comme il se décrit dans sa bio X (ex-Twitter), devrait, selon les sondages être élu, dimanche, à la tête du Salvador. Très aimé dans son pays mais très critiqué à l’international pour ses violations aux droits de l’homme dans le cadre de sa lutte contre les « gangs », le leader Nuevas Ideas devrait surfer sur sa vague popularité pour continuer à diffuser sa « méthode Bukele ». Portrait.

Casquette à l’envers, polos colorés, téléphone à la main, cet ancien publicitaire « n’aime ni les bains de foule sur les marchés, ni se faire photographier avec des bébés » écrit El País América. Nayib Bukele, « populiste autoritaire » ou « dictateur cool » de 42 ans, évolue loin des codes traditionnels de la politique, depuis son élection en 2019. Cet as de la communication aux 5,8 millions d’abonnés sur X jouit au Salvadore d’un taux de popularité frôlant les 90 %, un taux inédit, selon l’ONG Latinobarmetro.

« Méthode Bukele »

Il est vrai que le taux de criminalité du Salvador a chuté en neuf ans. Beau record pour ce pays qui détenait le triste titre de capitale mondiale du crime, avec une moyenne de 20 meurtres par jour selon le think-tank International Crisis Group (ICG). Aujourd’hui, selon le jeune président, le pays serait « le plus sûr d’Amérique Latine ». Preuve en est, ses tweets quasi quotidiens : « encore une journée avec zéro homicide ». Le président a, entre autres, fait emprisonner plus de 73.000 gangsters présumés en vertu d’un état d’urgence (quelque 7.000 personnes innocentes ont par la suite été libérées) et a annoncé un taux d’homicides de 2,4/100.000 habitants en 2023, contre 83/100.000 en 2017 avant son élection.

Les statues en argile du président salvadorien Nayib Bukele sont vendues au marché Ex Cuartel à San Salvador, le 30 janvier 2024. - AFP

Un partisan du parti au pouvoir Nuevas Ideas, parti du président salvadorien et candidat à la réélection Nayib Bukele, marche après avoir reçu un calendrier à San Salvador le 31 janvier 2024. - AFP

Derrière ces résultats impressionnants se cachent cependant quelques prises de liberté avec… les droits de l’homme : chasses à l’homme, expéditions policières punitives, conditions de détention particulièrement sévère. La répression est impitoyable au Salvador, dont la population carcérale par habitant est la plus élevée au monde. Une « méthode Bukele » qui a ses failles et s’effondrera, puisque selon, Marta Lagos, directrice de l’ONG Latinobarometro, « les attentes de la population vont au-delà de la sécurité ». Elle dénonce « une vision idéalisée » des actions du président. « Le Latino-américain qui l’applaudit ne connaît pas toutes les conditions de vie au Salvador », prévient-elle.

« La démocratie n’a pas apporté de réponses au peuple »

D’origine palestinienne, Nayib Bukele est l’aîné d’une fraterie de quatre enfants. « C’est un leader inné, stratège, très intelligent », considère Gustavo Villatoro, son ministre de la Sécurité et de la Justice. « Le président que nous avons toujours mérité », renchérit Mauricio Pineda, ministre de l’Éducation. Selon politiques et citoyens, qui ne tarissent pas d’éloges à son égard, il est l’expression du rejet de la politique traditionnelle, qui est une « sclérose de la classe politique (…) complètement éloignée de la société, de ses demandes et de ses besoins », estime, quant à lui, Michael Shifter, analyste au Dialogue interaméricain.

Cet engouement pour le président clivant reflète même un désenchantement à l’égard de la démocratie et de la perte de foi dans les institutions, qui ne résolvent ni les problèmes d’insécurité, ni de pauvreté et de corruption. « La démocratie n’a pas apporté de réponses au peuple », estime ainsi Ana Maria Méndez, directrice pour l’Amérique centrale de l’ONG américaine WOLA. Et voilà que les tendances autoritaires de Nayib Bukele, lorsqu’il détourne la Consitution pour se représenter aux élections présidentielles par exemple, ou l’échec de certains de ses projets n’influent donc pas sur sa popularité.

Le pari de Bukele sur la cryptomonnaie, largement considéré comme un échec

Si bien que Nayib Bukele a été élu président élu le plus populaire d’Amérique latine, selon les sondages. Et pour Christophe Ventura, directeur de recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) à Paris, le président est « le produit de l’histoire » du Salvador et de l’Amérique latine, un terrain où il « devient modèle, référence, inspiration ». Si bien que les présidents Xiomara Castro au Honduras et Daniel Noboa en Equateur, pays en proie à la violence liée au narcotrafic, ont tous deux évoqué l’exemple Bukele. Au Chili et en Argentine, où la criminalité est considérée comme un problème croissant, la demande d’une approche plus stricte prend de l’ampleur. Un terme la résume : La « bukelisation ».

Une méthode qui va bien au-delà de la politique et de la « guerre des gangs » puisque notre quadra se rêve en grand architecte de la première « Bitcoin City » au monde. En septembre 2021, la cryptomonnaie devenait la seconde monnaie légale du Salvador et Bukele annonçait en grande pompe en novembre l’érection de sa ville futuriste. Au programme : zones résidentielles et commerciales de luxe, musées, gare, port et aéroport, et même un monument à la gloire de la cryptomonnaie sur la place centrale.

Depuis, silence radio. Et le pari de Bukele sur la cryptomonnaie est largement considéré aujourd’hui comme un échec. Le premier, selon certains. Malgré tout, Nayib Bukele reste immensément populaire dans son pays de 6,5 millions d’habitants et s’apprête à remporter haut la main les élections générales.