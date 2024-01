Le choc frontal a été brutal. Une collision entre un autocar et un camion de marchandises qui ont pris feu a fait mardi 19 morts et 22 blessés dans un état du nord-ouest du Mexique, ont annoncé les autorités locales. L’accident a eu lieu à Elota, une destination touristique prisée par les ressortissants canadiens et américains.

Les deux véhicules ont entièrement pris feu. « On a comptabilisé 19 corps. L’identification va nous prendre un peu de temps, étant donné qu’ils sont calcinés », a déclaré Sara Quiñónez, procureur général de l’Etat du Sinaloa.

« Au fur et à mesure que nous aurons les données des personnes décédées, nous les partagerons, tous les comme les données des personnes (…) qui sont mortes dans les hôpitaux », a-t-elle ajouté. Les 22 blessés ont reçu des soins médicaux, a ajouté la représentante du parquet.

Accidents fréquents

L’autocar était parti de la ville de Guadalajara et avait pour destination finale los Mochis dans l’état du Sinaloa, par ailleurs connu comme l’un des berceaux du narco-trafic au Mexique.

Les accidents de la route sont fréquents au Mexique. Le 21 novembre, au moins 12 personnes sont mortes et 58 ont été blessées quand un autocar s’était renversé sur une route de l’état du Veracruz (est), sur le golfe du Mexique.

En août, l’accident d’un autocar qui transportait en majorité des migrants vénézuéliens avait provoqué la mort de 16 personnes entre Oaxaca (sud) et Puebla (centre).

Le 5 juillet, un car a fait une sortie de route dans une zone montagneuse de l’état du Oaxaca, provoquant la mort de 27 personnes.