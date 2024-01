La grève des conducteurs de train en Allemagne, commencée mercredi à 2 heures pour le transport de voyageurs, va se terminer plus tôt que prévu, a appris ce samedi l’AFP de sources proches des négociations.

La grève va cesser lundi à 2 heures et non à 18 heures comme c’était initialement prévu, patronat et syndicat ayant décidé de reprendre les négociations. Ces négociations doivent durer cinq semaines et pendant toute la durée des discussions, soit jusqu’au 3 mars, aucune grève n’est à attendre. Cette période pourrait être prolongée, indiquent les mêmes sources.

Quatrième grève depuis novembre

Cette grève est la quatrième depuis novembre 2023, sur fond de négociations bloquées entre les chemins de fer allemands, la Deutsche Bahn ou DB, et le syndicat des conducteurs de locomotives (GDL).

GDL revendique des hausses de salaires pour compenser l’inflation et un passage à la semaine de 35 heures sur quatre jours, contre 38 heures hebdomadaires actuellement. La dernière offre de la compagnie publique porte sur 37 heures hebdomadaires pour le même salaire - ou bien une augmentation de salaire supplémentaire de 2,7 % pour ceux qui garderaient le même volume horaire.